В Італії побудують спеціальні павільйони-первоцвіти. Вони будуть призначені для щеплень та видачі вакцин проти коронавірусу.

Будівництво почнеться вже наступного місяця, в січні. Про це повідомили на сайті La Repubblica.

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Скільки павільйонів побудують

На початку 2021 року планують побудувати 300 павільйонів-первоцвітів. Проте на момент піку вакцинації їхня кількість зросте до 1500.

Хто спроєктував

Павільйони у формі первоцвітів спроєктував архітектор Стефано Боері. Він ствердив, що його команда обрала квітку, яка сповіщає про прихід весни.

Первоцвіт стане символом кампанії вакцинації, яка пройде під гаслом "Італія відроджується з квіткою".

Зазначимо! Масове щеплення від коронавірусу в Італії планують розпочати в середині січня. В уряді сподіваються, що більшість італійців будуть щеплені до вересня.

Коронавірус в Італії: коротко