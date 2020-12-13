В Італії для щеплень проти COVID-19 побудують павільйони-первоцвіти: деталі
В Італії побудують спеціальні павільйони-первоцвіти. Вони будуть призначені для щеплень та видачі вакцин проти коронавірусу.
Будівництво почнеться вже наступного місяця, в січні. Про це повідомили на сайті La Repubblica.
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Скільки павільйонів побудують
На початку 2021 року планують побудувати 300 павільйонів-первоцвітів. Проте на момент піку вакцинації їхня кількість зросте до 1500.
Хто спроєктував
Павільйони у формі первоцвітів спроєктував архітектор Стефано Боері. Він ствердив, що його команда обрала квітку, яка сповіщає про прихід весни.
Первоцвіт стане символом кампанії вакцинації, яка пройде під гаслом "Італія відроджується з квіткою".
Коронавірус в Італії: коротко
- Італія є лідером серед країн Європи в антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19. Також туди входять Німеччина, Великобританія, Італія та Франція. Україна перебуває на 10 місці.
- Станом на 13 грудня, в Італії захворіло на коронавірус 1 843 712 осіб.
- З них померло – 64 520, одужало – 1 093 161.
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