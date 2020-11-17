Невеличке дослідження демонструє, що діти здатні виробляти сильну імунну відповідь до COVID-19 навіть в тому випадку, якщо хвороба протікала без жодних симптомів.

Дослідження, проведене Дитячим дослідницьким інститутом Мердока (MCRI) вкотре демонструє, що у порівнянні з дорослими діти зазвичай частіше хворіють на легку або безсимптомну форму коронавірусу. Але це не заважає їм заробити сильну імунну відповідь. Робота опублікована у журналі Nature Communications.

До теми У дітей виявили слабший імунітет до коронавірусу: чому це добре

Дослідники вивчали імунний стан здоров'я однієї родини з Мельбурна, яка складається з двох батьків та трьох дітей молодшого шкільного віку. До спалаху COVID-19 в Австралії, батьки без дітей гостювали на весіллі в іншій країні, де й інфікувалися SARS-CoV-2. Після повернення у них з’явився кашель, нежить, лихоманка та головний біль. Усіх членів сім'ї негайно протестували на наявність коронавірусу.

Зразки крові, слини, калу, сечі та мазки з носа й горла відбирали у них кожні 2 – 3 дні.

Дослідники виявили специфічні для SARS-CoV-2 антитіла в слині всіх членів сім'ї. Команда ретельно проаналізувала різні підмножини імунних клітин та типів антитіл. Виявилось, що у дітей є сильна імунна відповідь до хвороби.

Наймолодша дитина, яка взагалі не виявляла симптомів, мала найсильнішу відповідь на антитіла. Попри активну реакцію імунних клітин у всіх дітей, рівень цитокінів, молекулярних вісників у крові, які можуть викликати запальну реакцію, залишався низьким. Це пояснює слабкі симптоми або їхню відсутність,

– повідомила докторка Мелані Ніланд з MCRI.

З того часу всі члени сім'ї вже одужали. Втім, вчені не можуть знати, на скільки довго вони будуть захищеними від повторного зараження. Але зрозуміло напевно, що імунна система дітей ефективно зупинила розмноження вірусу всередині їхніх клітин.

Чому це незвичайне відкриття