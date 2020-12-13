Найчастіше діти або не хворіють COVID-19, або хворіють на нього в легкій або безсимптомній формі. Виявилося, що навіть в цьому випадку вірус може призводити до тромбоемболічних ускладнень. І поки вчені не знають, як в довгостроковій перспективі це позначиться на здоров'ї таких дітей.

Чи можуть бути у дітей ускладнення при COVID-19

Вчені з Дитячої лікарні Філадельфії виявили у перехворілих на COVID-19 дітей підвищені рівні біомаркерів, які пов'язані з пошкодженням кровоносних судин. Ці тривожні ознаки були у дітей як при легкій формі COVID-19 з мінімальними симптомами, так і без них взагалі.

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Ураження дрібних кровоносних судин – частий синдром серед дорослих, який є потенційною причиною важкої форми COVID-19. Однак стосовно дітей поки все неоднозначно.

Поки ми не знаємо клінічних наслідків підвищення цього біомаркери у дітей при відсутності або з мінімальними симптомами COVID-19,

– пояснив один з авторів дослідження Девід Тічи.

Потім вони стали вивчати механізми імунної системи, що призводить до запалення. Вчені проаналізували дані 50 дітей, які хворіли в легкій і важкій формі, а у деяких з них був синдром мультисистемного запалення. Виявилося, що біомаркерів активації імунної системи був підвищений у всіх дітей.

Хоча у більшості дітей COVID-19 не протікає важко, ми бачимо, що можуть бути й інші наслідки коронавірусної інфекції,

– зазначили дослідники.

Подальші дослідження повинні визначити які короткострокові і довгострокові наслідки це може мати на здоров'я дітей.

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