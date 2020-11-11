Діти виробляють менше антитіл проти SARS-CoV-2, і ці антитіла слабші, ніж у дорослих. Несподіваним чином, це може сприяти легкому перебігу інфекції.

Вчені перевірили рівень антитіл проти COVID-19 у 79 осіб різного віку і з різним клінічним перебігом COVID-19, повідомляє Nature Immunology.

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Імунна відповідь на коронавірус у дітей

Серед учасників були 16 дітей з мультисистемним запальним синдромом (який схожий на синдром Кавасакі) і 31 дитина без цього синдрому.

Знахідки вчених узгоджуються з даними попередніх досліджень: у більшості учасників був виразний імунітет до коронавірусу. Але виявилося, що "набір антитіл" у дорослих і дітей відрізняється.

Діти виробляли переважно один тип антитіл: імуноглобуліни G (IgG) до шиповидного білку вірусу. У дорослих було більше різних типів антитіл до цього та інших білків коронавірусу, і ці білки краще нейтралізували вірус.

Ні у кого з дітей вчені не виявили антитіла до білка коронавірусу, який називається нуклеокапсид (він розташовується навколо генетичного матеріалу вірусу). Цей білок перебуває не на поверхні. Антитіла до нього виробляються тільки при великій кількості вірусів в організмі. Ця знахідка підтверджує, що у дітей інфекція слабша.

Чому це добре

Надмірно сильна імунну відповідь на коронавірус може бути причиною розвитку важких форм COVID-19 і навіть смерті. Слабка імунна відповідь сприяє перемозі над інфекцією до того, як вона викличе важкі ураження в організмі.

Потенційно це може пояснити, чому коронавірусна інфекція зазвичай легко проходить у дітей. Крім цього, відкриття може дати відповідь, чому діти менш заразні при COVID-19 – вони можуть поширювати інфекцію не так довго, як дорослі.