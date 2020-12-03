Аби підвищити рівень довіри до безпеки вакцини проти COVID-19, експрезиденти США Барак Обама, Джордж Буш та Білл Клінтон готові зробити щеплення проти коронавірусу на камеру.

Вони готові зробити це одразу, як тільки Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) дозволить використання препарату. Про це повідомляє CNN.

До теми Як похмілля: добровольці, які першими отримали вакцину Pfizer, описали побічні ефекти

Барак Обама під час інтерв'ю з ведучим SiriusXM Джо Медісоном заявив, що готовий вакцинуватися в ефірі або зняти цей момент на камеру. Таким чином він хоче продемонструвати, що довіряє науці.

Також відомо, що Буш-молодший зв'язався з провідним інфекціоністом США доктором Ентоні Фаучі та координатором Білого дому з реагування на коронавірус доктором Деборою Біркс, аби дізнатися, як може посприяти в просуванні вакцини.

По-перше, вакцини повинні вважатися безпечними й вводитися пріоритетним групам населення. Тоді президент Буш встане в чергу за своєю і з задоволенням зробить це перед камерою,

– розповів глава адміністрації Буша Фредді Форд.

Прессекретар Клінтона розповів, що той також готовий зробити публічне щеплення проти коронавірусу публічно для її просування одразу після того, як вона стане доступною.

Президент Клінтон обов'язково прийме вакцину, як тільки вона буде йому доступна, виходячи з пріоритетів, визначених чиновниками громадської охорони здоров'я. І він зробить це в публічних умовах, якщо це допоможе переконати всіх американців зробити те ж саме,

– заявив Анхель Урена.

Поки що залишається невідомою позиція до вакцинації ще одного експрезидента США – Джиммі Картера.



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу

Скільки вакцин у світі є вакцин від COVID-19