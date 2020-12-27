Реальна смертність від коронавірусу в рази, а можливо і в десятки разів вище за офіційні дані. Реальні ж показники летальності засекречені.

Так вважає український лікар і голова Національної медичної палати України Сергій Кравченко. Про це він заявив в ефірі телеканалу Апостроф TV.

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Показники неактуальні

Фахівець додав, що озвучена зараз смертність від COVID-19 – близько 1,72%, – реальна, проте дані були актуальні на весняно-літній період. Актуальних показників, за його даними, не розголошують.

Сергій Кравченко “Статистичні дані, які публікує МОЗ, не об'єктивні. Вони публікують виключно лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби. Насправді клінічно підтверджених випадків хвороби в десятки, а то і в сотні разів більше”.

МОЗ не враховує чимало факторів

За словами експерта, на летальність впливають швидкість розповсюдження інфекції та тяжкість перенесення респіраторних хвороб в осінньо-зимовий період в цілому.

в осінньо-зимовий період в цілому. В Україні ж поширення захворювання і летальність на тлі ускладнень коронавірусної інфекції визначається не повною мірою.

Кравченко наголосив, що показники зростають у країнах, що розташовані по сусідству з Україною, а також в Західній Європі, а от в Україні показники свідомо зменшують.

Сергій Кравченко “В Україні ці показники чомусь зменшуються. Про летальність нам абсолютно нічого не говорять, тому що ми навіть її порахувати зараз не можемо, оскільки не знаємо об'єктивних показників захворюваності”.

Фахівець вважає, що статистика смертності наближена до об'єктивної тільки в Києві.

Офіційні дані