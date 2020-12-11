У дітей і підлітків, які страждають від депресії, в майбутньому вище ризик передчасної смерті, а також 65 різних хвороб і патологічних станів.

Вчені проаналізували дані про півтора мільйона жителів Швеції, які народилися в 1982-1996 роках. За учасниками спостерігали з віку п'яти років до 2013 року, пише JAMA Psychiatry.

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У 37 тисяч з них була діагностована депресія у віці від п'яти до 19 років. На момент завершення дослідження їм було від 17 до 31 року.

Депресія підвищує ризик багатьох хвороб

Автори дослідження фокусувалися на 69 різних патологіях. Виявилося, ризик 66 з них збільшений у людей, які страждали від депресії в дитячому та підлітковому віці. Серед них:

передчасна смерть (в шість разів),

цукровий діабет (в шість разів),

хвороби нирок (в три рази),

вірусний гепатит (в шість разів),

розлади сну (у вісім разів),

самоушкодження (в 14 разів).

У жінок через депресію частіше зустрічалися травми, хвороби сечовивідної та дихальної систем. У чоловіків – ожиріння, хвороби щитоподібної залози, екзема.

На думку вчених, їхні дані підкреслюють, що дітям і підліткам, у яких діагностована депресія, потрібна медична допомога. В тому числі для них може бути корисний скринінг на соматичні та психічні хвороби.

Чому так виникає

Автори дослідження припускають, що частково ці ризики можуть бути пов'язані з супутніми психіатричними проблемами: зловживанням наркотичними речовинами й тривожністю. Однак для кращого розуміння цього феномену потрібні подальші дослідження.