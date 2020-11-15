Декларації з сімейними лікарями можна буде підписати онлайн
Українці зможуть підписувати декларації з сімейними лікарями в онлайн-режимі. Окрім цього, з'явиться база лікарів, які оперативно консультуватимуть хворих на COVID-19.
Підписання декларацій в онлайн-режимі
Функція з підписання декларацій в онлайн-режимі зараз є, зокрема, потрібною для хворих на коронавірус людей. Про це заявив у своєму відеозверненні у Facebook заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
До слова Сімейний лікар: важливі питання про підписання договору
Це питання хочуть розв'язати вже цього тижня.
База лікарів для консультації хворих на COVID-19
Її мета – оперативно консультувати пацієнтів без сімейного лікаря. Окрім цього, пацієнти зможуть отримати контакти лікаря, який буде весь час стежити за перебігом захворювання на COVID-19.
Степанов зазначив, що такі лікарі повинні бути у всіх регіонах України.
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