Українці зможуть підписувати декларації з сімейними лікарями в онлайн-режимі. Окрім цього, з'явиться база лікарів, які оперативно консультуватимуть хворих на COVID-19.

Підписання декларацій в онлайн-режимі

Функція з підписання декларацій в онлайн-режимі зараз є, зокрема, потрібною для хворих на коронавірус людей. Про це заявив у своєму відеозверненні у Facebook заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

До слова Сімейний лікар: важливі питання про підписання договору

Це питання хочуть розв'язати вже цього тижня.

База лікарів для консультації хворих на COVID-19

Її мета – оперативно консультувати пацієнтів без сімейного лікаря. Окрім цього, пацієнти зможуть отримати контакти лікаря, який буде весь час стежити за перебігом захворювання на COVID-19.

Степанов зазначив, що такі лікарі повинні бути у всіх регіонах України.

Зверніть увагу! Сімейного лікаря можна обрати онлайн: як та де – читайте в матеріалі 24 каналу.