У Міністерстві охорони здоров'я України розробили логістичний сценарій для імунізації населення від коронавірусної інфекції COVID-19.

Вакцинація проти COVID-19 буде відбуватися на базі існуючих кабінетів і пунктів вакцинації. Як заявив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу, станом на грудень в Україні таких пунктів є 11346. Про це пише 24 канал.

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Також, за словами Степанова, в Україні планується створити тимчасові центри вакцинації – близько 50 за прикладом Італії та Німеччини.

Він додав, що ці центри в разі відкриття будуть працювати протягом 10 годин щодня.

Планується створення тимчасових центрів вакцинації за прикладом Італії та Німеччини. Такі центри повинні бути оснащені необхідним обладнанням для здійснення повного циклу вакцинації –від холодильного обладнання до інструментарію для введення вакцин... Ми плануємо розгорнути близько 50 таких центрів,

– заявив глава МОЗ.

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До слова, Володимир Зеленський підписав закон, покликаний сприяти забезпеченню доступу громадян України до якісних вакцин проти COVID-19. У документі скоротили строки реєстрації вакцин та спростили процедуру виходу антикоронавірусних препаратів на український ринок.



Урядовий план вакцинації українців проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу