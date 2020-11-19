У Данії знищили норок: МОЗ припустив, що мутований коронавірус міг зникнути
В міністерстві охорони здоров’я Данії заявили, що мутований штам коронавірусної інфекції, який виявили у норок на хутрових фермах, "найбільш імовірно" вже зник. Водночас у Данії вже вбили всіх норок з коронавірусом, що жили на звірофермах.
МОЗ заявило про те, що мутований коронавірус міг зникнути після висновків спеціалізованого інституту State Serum Institute, що займається контролем епідемічних захворювань. Про це пише видання DR.
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Видання пише, що з 15 вересня у країні більше не виявляли нових заражень мутованим штамом, названим "кластер 5". Через це Інститут припускає, що він скоріше за все зник.
Зазначається, що норки на ще 25 фермах знаходяться під підозрою і їх також можуть знищити.
Знищення норок у Данії: що відомо
- У Данії виявили 214 випадків передачі COVID-19 від норок до людини. Тоді міністерка Метте Фредеріксен заявила, що усіх тварин необхідно знищити.
- Усього померти мають 15 мільйонів звірят.
- Окрім Данії, заражених коронавірусом норок виявили ще у Нідерландах, Іспанії, Швеції, Італії та США.
- У ВООЗ розповіли, що норки можуть бути інфіковані мутованим коронавірусом. Наразі вчені не можуть спрогнозувати, чи він є небезпечнішим за звичайні.
- До слова, в Данії є понад 1100 норкових ферм, на яких працює близько 6 тисяч людей. Це загалом 40% світового виробництва норкового хутра.
- У ВООЗ розкритикували Данію за ініціативу вбивства тварин, адже коронавірус мутує постійно і поки що немає жодних підтверджень, що його нова версія є небезпечною.
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