В міністерстві охорони здоров’я Данії заявили, що мутований штам коронавірусної інфекції, який виявили у норок на хутрових фермах, "найбільш імовірно" вже зник. Водночас у Данії вже вбили всіх норок з коронавірусом, що жили на звірофермах.

МОЗ заявило про те, що мутований коронавірус міг зникнути після висновків спеціалізованого інституту State Serum Institute, що займається контролем епідемічних захворювань. Про це пише видання DR.

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Видання пише, що з 15 вересня у країні більше не виявляли нових заражень мутованим штамом, названим "кластер 5". Через це Інститут припускає, що він скоріше за все зник.

У Данії вже вбили всіх норок з коронавірусом, що жили на звірофермах. Про це повідомило в , що жили на звірофермах. Про це повідомило в твіттері Управління ветеринарії і харчових продуктів Данії. Норок знищили на 284 з більш ніж 1100 ферм, розташованих в країні.

Зазначається, що норки на ще 25 фермах знаходяться під підозрою і їх також можуть знищити.

MINKFARME OG COVID-19 STATUS 18/11-20

Alle #COVID19dk smittede minkfarme er aflivet. Fødevarestyrelsen overvåger fortsat landets minkfarme for COVID-19:



️ 284 minkfarme er smittet med COVID-19. Heraf er 284 aflivet.

️ 25 minkfarme er under mistanke. pic.twitter.com/trMViVLSSP — Fødevarestyrelsen (@Foedevare) November 18, 2020

Знищення норок у Данії: що відомо