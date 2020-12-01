У Данії заражені СOVID-19 норки втекли зі звіроферм
У Данії сотні норок, інфікованих коронавірусом, втекли з датських звіроферм. Як заявляє фахівець данського ветеринарного і продовольчого управління Стен Мортенсен, норки можуть передати вірус диким тваринам.
Мортенсен вважає, що близько 5% норок цього року могли бути заражені коронавірусом. Про це повідомляє видання The Guardian.
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Якщо норки передадуть інфекцію іншим тваринам, вірус може ще мутувати. У цьому випадку контролювати поширення коронавірусу буде вкрай важко.
Фахівець данського ветеринарного і продовольчого управління додав, що норки добре переносять хворобу, а ризик смерті у них досить низький.
Американські фахівці сподіваються, що незабаром буде готова вакцина від COVID-19 і для цих тварин.
Що відомо про спалах COVID-19 на норкових фермах у Данії
- Від початку пандемії у Данії виявили понад 200 випадків передачі коронавірусу від норок до людини.
- Міністерка Метте Фредеріксен оголосила, що усіх тварин необхідно знищити.
- Через це загинули понад 15 мільйонів тварин.
- Тіла норок поховали на рівні 1 метр під землею на території військового полігону. Однак глибина виявилася замалою. Тепер тварин виштовхує із землі.
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