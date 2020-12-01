У Данії сотні норок, інфікованих коронавірусом, втекли з датських звіроферм. Як заявляє фахівець данського ветеринарного і продовольчого управління Стен Мортенсен, норки можуть передати вірус диким тваринам.

Мортенсен вважає, що близько 5% норок цього року могли бути заражені коронавірусом. Про це повідомляє видання The Guardian.

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Якщо норки передадуть інфекцію іншим тваринам, вірус може ще мутувати. У цьому випадку контролювати поширення коронавірусу буде вкрай важко.

Фахівець данського ветеринарного і продовольчого управління додав, що норки добре переносять хворобу, а ризик смерті у них досить низький.

Американські фахівці сподіваються, що незабаром буде готова вакцина від COVID-19 і для цих тварин.

Що відомо про спалах COVID-19 на норкових фермах у Данії