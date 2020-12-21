Данія у понеділок, 21 грудня, схвалила тимчасову заборону на розведення норок до 2022 року. Причиною стала мутація коронавірусу SARS-CoV-2 у тварин, яка може поширюватися серед людей.

У такий спосіб влада створила законні підстави для масового знищення цих тварин через виявлений у них раніше мутований коронавірус. Це рішення 21 грудня ухвалив данський парламент, повідомляє агентство AFP.

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Законодавча ініціатива створює правову основу для знищення всіх норок на данських фермах і вводить тимчасову заборону на реінтродукцію і утримання нових норок до 31 грудня 2021 року,

– йдеться в тексті документа.

Також документ містить положення про компенсації за вбитих особин норки і виробничі втрати для всіх заводчиків норок за збитки, яких вони зазнали в результаті введення тимчасової заборони.

"Мета пропозиції – запобігти поширенню COVID-19 серед норок через значний ризик для здоров'я населення", – йдеться у джерелі.

Закон не поширюється на зоопарки, цирки або на приватних осіб, які утримують максимум п'ять норок. Порушення закону може потягти за собою штраф або ув'язнення на термін до шести місяців.

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