В Данії таки вирішили знищити 15 мільйонів норок через небезпеку поширення мутованої версії коронавірусу. Раніше ВООЗ виступила проти такої ініціативи та й уряд не мав на це законних підстав.

Законодавче підґрунтя для знищення норок

Але уряд залучився підтримкою парламенту, пише видання Associated Press. Так, провладна партія соціал-демократів, яка не має більшості в парламенті, змогла домовитися з ще чотирма партіями, які заявили, що готові проголосувати за законопроєкт.

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Документ передбачає знищення усіх норок в країні, а також забороняє розводити їх до кінця 2021 року. Водночас парламентарі ще не погодили питання компенсацій норковим фермам.

Наразі не відомо, коли саме відбудеться голосування щодо цієї ініціативи уряду.

Що відомо про спалах коронавірусу в норок

Мутацію коронавірусу у норок виявили на 283 данських фермах. Інфекція може передаватися людям, однак наразі немає жодних доказів того, що ця версія коронавірусу більш небезпечна чи стійкіша до вакцин.

До слова, в Данії є понад 1100 норкових ферм, на яких працює близько 6 тисяч людей. Це загалом 40% світового виробництва норкового хутра.

12 листопада у зв'язку з рішенням уряду Данії компанія Kopenhagen Fur, що об'єднує виробників хутра, оголосила про закриття. Закриття Kopenhagen Fur відбудеться упродовж наступних 2 – 3 років.

Окрім Данії, інфікованих норок знайшли ще у 6 країнах, зокрема: у Нідерландах, Іспанії, Швеції, Італії, Греції та США.

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Наголосимо, що у ВООЗ розкритикували Данію за ініціативу вбивства тварин, адже коронавірус мутує постійно і поки що немає жодних підтверджень, що його нова версія є небезпечною.