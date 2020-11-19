COVID-19 забрав життя заслуженого лікаря: у Чернівцях помер очільник діагностичного центру
Від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер заслужений лікар України Анатолій Вдовічен. 67-річний медик очолював Чернівецький обласний медичний діагностичний центр.
Анатолію Вдовічену було 67 років
В діагностичному центрі Вдовічен попрацював 30 років. Про втрату повідомили на сторінці медзакладу у фейсбуці.
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Серце Анатолія Миколайовича перестало битися на 68-му році життя після виснажливої боротьби з COVID-19,
– мовиться у повідомленні.
Зазначимо, що окрім роботи в медзакладах, головний лікар був депутатом Чернівецької обласної ради двох скликань. Вдовічен очолював постійну комісію з питань охорони здоров'я.
Яка ситуація з коронавірусом у Чернівецькій області
Станом на 19 лиcтопада у Чернівецькій області виявили 29 612 випадків коронавірусу, з них 587 летальні. Одужали 12 600 осіб.
Загалом в Україні діагностували 583 510 випадків COVID-19. Від недуги померли 10 369 людей. Одужали понад 266 тисяч хворих.
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