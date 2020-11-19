Від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер заслужений лікар України Анатолій Вдовічен. 67-річний медик очолював Чернівецький обласний медичний діагностичний центр.

Анатолію Вдовічену було 67 років

В діагностичному центрі Вдовічен попрацював 30 років. Про втрату повідомили на сторінці медзакладу у фейсбуці.

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Серце Анатолія Миколайовича перестало битися на 68-му році життя після виснажливої боротьби з COVID-19,

– мовиться у повідомленні.

Зазначимо, що окрім роботи в медзакладах, головний лікар був депутатом Чернівецької обласної ради двох скликань. Вдовічен очолював постійну комісію з питань охорони здоров'я.

Важливо! Позитивний тест на коронавірус отримав голова Чернівецької облради Іван Мунтян. Політика госпіталізували ще 14 листопада. У Мунтяна – двобічна пневмонія. Стан пацієнта оцінюють як стабільно важкий.

Яка ситуація з коронавірусом у Чернівецькій області

Станом на 19 лиcтопада у Чернівецькій області виявили 29 612 випадків коронавірусу, з них 587 летальні. Одужали 12 600 осіб.

Загалом в Україні діагностували 583 510 випадків COVID-19. Від недуги померли 10 369 людей. Одужали понад 266 тисяч хворих.