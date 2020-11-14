За минулу добу у лавах ЗСУ підтвердили 179 нових випадків інфікування COVID-19. На жаль, від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 2 військовослужбовці.

Загалом недуга забрала життя 23 бійців ЗСУ. По це повідомили у пресслужбі Командування Медичних сил Збройних сил України у фейсбуці.

Важливо Коронавірус у Збройних силах: за добу виявили 199 нових випадків

Яка ситуація з коронавірусом у ЗСУ: цифри

Станом на 14 листопада у Збройних силах України на COVID-19 хворіє 2 494 особи.

Всього за час пандемії одужали 5 230 осіб.

На ізоляції перебувають 354 особи . У 30 бійців ізоляція закінчується у найближчі 3 доби.

перебувають . У 30 бійців ізоляція закінчується у найближчі 3 доби. За минулу добу зареєстрували 179 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до лікарень госпіталізували 27 осіб, вдома під наглядом медичної служби перебуває 152 особи.

Що відомо про бійців, які загинули від COVID-19 за минулу добу

Військовослужбовець з Житомирської області отримав позитивний тест на коронавірус 20 жовтня. Однак 28 жовтня його стан погіршився і медики госпіталізували бійця до Центральної міської лікарні. У нього була негоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія.

Попри проведену терапію 13 листопада, стан пацієнта різко погіршився. Почалась інтенсивна терапія, яка, на жаль, не дала позитивного результату. Військовослужбовець мав хронічні супутні захворювання,

– мовиться у повідомленні.

Ще один працівник ЗСУ зі Львівської області перебував на стаціонарному лікуванні. Він мав такий же діагноз, що і військовий з Житомирщини. Після терапії стан пацієнта погіршувався. працівник ЗСУ мав хронічні супутні захворювання. Лікарі не змогли врятувати його життя.