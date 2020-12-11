Виходячи з даних, які надають державні та приватні лабораторії, приблизно третина населення України вже перехворіла коронавірусом COVID-19. Це означає, що у країні починає формуватися колективний імінутет.

Тому будь-які жорсткі обмежувальні заходи втрачають свій зміст. Таку думку колишній головний державний санітарний лікар Святослав Протас висловив у прямому ефірі 24 каналу.

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Він пояснив, що колективний імунітет передбачає формування імунного прошарку, який не дозволяє тому чи іншому збуднику інфекційної хвороби поширюватися безконтрольно від людини до людини.

Вважається, що він починає формуватися, коли перехворіла третина популяції. А більш-менш стійкий ефект є, коли антитіла мають вже дві третини,

– наголосив Протас.

"Якщо візьмемо вакцинокеровані інфекції, які ще називаються дитячими, там рівень охоплення вакцинації сягає 95%. Це дозволяє проводити так звану елімінацію, тобто викорінення збудника таких інфекцій з людської популяції", – зауважив він.

Й пояснив, що для респіраторних вірусних інфекцій цей відсоток, звичайно, є меншим. Вірус припиняє циркуляцію, якщо перехворіли від однієї до двох третин населення.

Довідка. Станом на 11 грудня в Україні офіційно підтвердили 872 228 випадків коронавірусу. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 14 755 людей. Одужали 480 348 пацієнтів.

За словами Протаса наразі в Україні відбувається стабілізація епідемічного процесу. Він переконаний, що таких різких темпів зростання захворюваності як восени вже не буде. Спостерігатиметься певна стабілізація, поки не перехворіє половина, а потім й дві третини.

"Після цього зможемо говорити: або збудник адаптується, мутуватиме і стане щорічною сезонною хворобою, або не зможе адаптуватися і тоді просто зникне й перестане циркулювати", – підсумував колишній головний державний санітарний лікар.