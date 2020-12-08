В Україні спостерігається позитивна динаміка щодо COVID-19. За минулу добу від коронавірусу одужали більше людей, ніж захворіли.

Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за минулу добу, 7 грудня, становить 12 860 людей. "Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли, – 10 811 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 грудня 2020 року", – заявив очільник МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.

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Зокрема, захворіли 520 дітей та 512 медпрацівників. За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 475), Одеській (1 043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях.

За словами Степанова, 7 грудня госпіталізовано 1 319 осіб. Від ускладнень померли 195 пацієнтів. Всього зафіксовано 13 928 летальних випадків.

За минулу добу здійснено 55 070 тестувань: методом ПЛР – 30 718, методом ІФА – 24 352. Загалом з початку Україні проведено 4 838 679 ПЛР-тестувань.

Кількість випадків COVID-19 у регіонах

Київ – 82 810 випадків;

Вінницька область – 18 824 випадки;

Волинська область – 26 475 випадків;

Дніпропетровська область – 45 752 випадки;

Донецька область – 26 235 випадків;

Житомирська область – 32 354 випадки;

Закарпатська область – 24 886 випадків;

Запорізька область – 37 885 випадків;

Івано-Франківська область – 39 541 випадок;

Київська область – 44 554 випадки;

Кіровоградська область – 6 418 випадків;

Луганська область – 7 141 випадок;

Львівська область – 50 787 випадків;

Миколаївська область – 21 798 випадків;

Одеська область – 52 853 випадки;

Полтавська область – 26 571 випадок;

Рівненська область – 34 088 випадків;

Сумська область – 33 904 випадки;

Тернопільська область – 29 977 випадків;

Харківська область – 59 739 випадків;

Херсонська область – 12 493 випадки;

Хмельницька область – 32 539 випадків;

Черкаська область – 27 913 випадків;

Чернівецька область – 35 622 випадки;

Чернігівська область – 21 599 випадків.



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу