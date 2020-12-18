Станом на 18 грудня в Україні впродовж доби захворіли на коронавірус 12 630 людей, натомість видужали – 12 866 хворих. Серед нових хворих на коронавірус – 620 дітей та 552 медпрацівники.

Добова статистика COVID-19

Госпіталізації потребували 2 904 хворих чи людей з підозрою на COVID-19. Від ускладнень недуги від учора померли 260 пацієнтів. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Щодо тестувань, то впродовж минулої доби українські лабораторії здійснили 68 759 тестувань, зокрема методом ПЛР – 42 340, методом ІФА – 26 419. Загалом в Україні уже провели 5 209 462 ПЛР-тестувань на виявлення COVID-19.

Станом на 18 грудня в Україні захворіли на коронавірус 944 381 людина, з них 561 222 хворих уже одужали. Натомість померли від ускладненого перебігу хвороби 16 256 пацієнтів.

Статистика коронавірусу в областях України 18 грудня: