COVID-19 в Україні: за добу одужали більше людей, ніж захворіли
Станом на 18 грудня в Україні впродовж доби захворіли на коронавірус 12 630 людей, натомість видужали – 12 866 хворих. Серед нових хворих на коронавірус – 620 дітей та 552 медпрацівники.
Добова статистика COVID-19
Госпіталізації потребували 2 904 хворих чи людей з підозрою на COVID-19. Від ускладнень недуги від учора померли 260 пацієнтів. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
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Щодо тестувань, то впродовж минулої доби українські лабораторії здійснили 68 759 тестувань, зокрема методом ПЛР – 42 340, методом ІФА – 26 419. Загалом в Україні уже провели 5 209 462 ПЛР-тестувань на виявлення COVID-19.
Статистика коронавірусу в областях України 18 грудня:
- м. Київ – 98 330 інфікованих;
- Вінницька область – 20 578 інфікованих;
- Волинська область – 29 817 інфікованих;
- Дніпропетровська область – 51 401 інфікований;
- Донецька область – 31 449 інфікованих;
- Житомирська область – 35 662 інфікованих;
- Закарпатська область – 26 855 інфікованих;
- Запорізька область – 45 715 інфікованих;
- Івано-Франківська область – 41 644 інфікованих;
- Київська область – 51 588 інфікованих;
- Кіровоградська область – 7 621 інфікований;
- Луганська область – 8 533 випадки;
- Львівська область – 55 860 інфікованих;
- Миколаївська область – 25 826 інфікованих;
- Одеська область – 61 963 інфікованих;
- Полтавська область – 31 097 інфікованих;
- Рівненська область – 37 840 інфікованих;
- Сумська область – 37 157 інфікованих;
- Тернопільська область – 32 089 інфікованих;
- Харківська область – 64 237 інфікованих;
- Херсонська область – 15 151 інфікований;
- Хмельницька область – 36 027 інфікованих;
- Черкаська область – 33 837 інфікованих;
- Чернівецька область – 37 695 інфікованих;
- Чернігівська область – 26 409 інфікованих.
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