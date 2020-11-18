COVID-19 в Україні: за день інфікувались понад 12 тисяч людей, 256 померли
В Україні на коронавірус захворіли ще 12 496 людей. Станом на 18 листопада кількість інфікованих SARS-CoV-2 в країні зросла до понад 570 тисяч.
Серед нових випадків інфікування 535 дітей та 529 медпрацівників. Найбільше хворих виявили у м. Київ (1 213), Дніпропетровській (1 023), Черкаській (800), Київській (774) та Запорізькій (708) областях. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
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За даними МОЗ, впродовж минулої доби від ускладнень померли 256 пацієнтів з підтвердженим діагнозом коронавірус, натомість видужали 8 096 людей. Госпіталізації потребували 1 668 пацієнтів.
Статистика поширення коронавірусу в областях:
- м. Київ – 53 855
- Вінницька область – 14 306
- Волинська область – 19 648
- Дніпропетровська область – 23 900
- Донецька область – 18 257
- Житомирська область – 23 988
- Закарпатська область – 20 146
- Запорізька область – 20 733
- Івано-Франківська область – 29 542
- Київська область – 26 561
- Кіровоградська область – 3 818
- Луганська область – 5 286
- Львівська область – 38 577
- Миколаївська область – 13 394
- Одеська область – 34 806
- Полтавська область – 16 418
- Рівненська область – 25 904
- Сумська область – 19 514
- Тернопільська область – 24 242
- Харківська область – 49 067
- Херсонська область – 7 624
- Хмельницька область – 23 952
- Черкаська область – 15 033
- Чернівецька область – 29 126
- Чернігівська область – 12 456
Ситуація з тестуванням на COVID-19
- Впродовж минулої доби українські лабораторії здійснили 73 064 тестувань на коронавірусну хворобу.
- З них методом ПЛР – 42 379, методом ІФА – 30 685.
- Загалом в Україні провели 4 022 283 ПЛР-тестувань.
Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу
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