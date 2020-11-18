В Україні на коронавірус захворіли ще 12 496 людей. Станом на 18 листопада кількість інфікованих SARS-CoV-2 в країні зросла до понад 570 тисяч.

Серед нових випадків інфікування 535 дітей та 529 медпрацівників. Найбільше хворих виявили у м. Київ (1 213), Дніпропетровській (1 023), Черкаській (800), Київській (774) та Запорізькій (708) областях. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Читайте також "Ліжка з'являються, коли хтось помирає", – лікар розповів про переповнені реанімації на Буковині За даними МОЗ, впродовж минулої доби від ускладнень померли 256 пацієнтів з підтвердженим діагнозом коронавірус, натомість видужали 8 096 людей. Госпіталізації потребували 1 668 пацієнтів. Від початку епідемії в країні інфікувалися коронавірусом 570 153 людини, з них станом на 18 листопада видужали 8 096 пацієнтів. Втім, на жаль, померли від ускладнень чи супутніх захворювань 10 112 хворих. Статистика поширення коронавірусу в областях: м. Київ – 53 855

Вінницька область – 14 306

Волинська область – 19 648

Дніпропетровська область – 23 900

Донецька область – 18 257

Житомирська область – 23 988

Закарпатська область – 20 146

Запорізька область – 20 733

Івано-Франківська область – 29 542

Київська область – 26 561

Кіровоградська область – 3 818

Луганська область – 5 286

Львівська область – 38 577

Миколаївська область – 13 394

Одеська область – 34 806

Полтавська область – 16 418

Рівненська область – 25 904

Сумська область – 19 514

Тернопільська область – 24 242

Харківська область – 49 067

Херсонська область – 7 624

Хмельницька область – 23 952

Черкаська область – 15 033

Чернівецька область – 29 126

Чернігівська область – 12 456 Увага! У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя. Ситуація з тестуванням на COVID-19 Впродовж минулої доби українські лабораторії здійснили 73 064 тестувань на коронавірусну хворобу.

З них методом ПЛР – 42 379, методом ІФА – 30 685.

Загалом в Україні провели 4 022 283 ПЛР-тестувань.

Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу