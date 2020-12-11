COVID-19 в Україні: відома орієнтовна дата початку масової вакцинації
В Україні вакцинація від коронавірусу COVID-19, орієнтовно, повинна стартувати 1 березня 2021 року. Ситуація залежить від термінів поставок вакцини.
В. о. голови Центру громадського здоровʼя Міністерства охорони здоровʼя Ігор Кузін повідомив, що в Україні розраховують почати вакцинацію 1 березня, пише "РБК Україна".
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Розраховуємо почати вакцинацію 1 березня. Однак це залежить від того, коли вакцина фізично буде доставлена до України. Але ми готуємося таким чином, щоб розпочати вакцинацію 1 березня,
– заявив Кузін.
Ігор Кузін розповів девʼять груп населення, які будуть вакциновані першими:
- медпрацівники,
- військовослужбовці,
- соціальні працівники,
- люди похилого віку (від 60 років),
- працівники освіти, хронічні хворі (незалежно від віку),
- люди, які працюють у закладах з догляду, у держбезпеці та в пенітенціарних установах.
- співробітники Нацполіції та Національної гвардії.
Очільник МОЗ Максим Степанов, заявив, що кількість людей з цих груп ризику становить 20 мільйонів
Що відомо про вакцинацію в Україні?
Україна – член глобальної ініціативи COVAX. Очікують на отримання 8 мільйонів доз, перший мільйон має надійти в березні.
Прем'єр Денис Шмигаль сказав, що 8 мільйонів доз має вистачити для 4 мільйонів людей. Проте, за словами прем'єра, можна буде провакцинуватись і власним коштом.
Чи готові українці вакцинуватись / Інфографіка 24 каналу
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