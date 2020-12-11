В Україні вакцинація від коронавірусу COVID-19, орієнтовно, повинна стартувати 1 березня 2021 року. Ситуація залежить від термінів поставок вакцини.

В. о. голови Центру громадського здоровʼя Міністерства охорони здоровʼя Ігор Кузін повідомив, що в Україні розраховують почати вакцинацію 1 березня, пише "РБК Україна".

Читайте також Теорії змови чи "роги на голові": чому українці бояться вакцинуватись від COVID-19

Розраховуємо почати вакцинацію 1 березня. Однак це залежить від того, коли вакцина фізично буде доставлена до України. Але ми готуємося таким чином, щоб розпочати вакцинацію 1 березня,

– заявив Кузін.

Ігор Кузін розповів девʼять груп населення, які будуть вакциновані першими:

медпрацівники,

військовослужбовці,

соціальні працівники,

люди похилого віку (від 60 років),

працівники освіти, хронічні хворі (незалежно від віку),

люди, які працюють у закладах з догляду, у держбезпеці та в пенітенціарних установах.

співробітники Нацполіції та Національної гвардії.

Очільник МОЗ Максим Степанов, заявив, що кількість людей з цих груп ризику становить 20 мільйонів

Що відомо про вакцинацію в Україні? Україна – член глобальної ініціативи COVAX. Очікують на отримання 8 мільйонів доз, перший мільйон має надійти в березні. Прем'єр Денис Шмигаль сказав, що 8 мільйонів доз має вистачити для 4 мільйонів людей. Проте, за словами прем'єра, можна буде провакцинуватись і власним коштом.



Чи готові українці вакцинуватись / Інфографіка 24 каналу