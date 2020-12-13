COVID-19 в Україні: понад 9 тисяч нових інфікувань, одужали – 7,5 тисяч хворих
Станом на 13 грудня в Україні добовий приріст хворих на коронавірус 9 176. Зокрема, захворіли 494 дитини та 313 медпрацівників.
Добова статистика COVID-19 станом на 13 грудня
За останню добу найбільше хворих зареєстрували у м. Київ (1125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628), та Запорізькій (535) областях. Про це повідомив 13 грудня міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
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Також за минулу добу госпіталізації потребували 2 969 хворих. На жаль, померли від ускладнень коронавірусної хвороби від учора 156 пацієнтів. Натомість видужали – 563 хворих.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 894 215 людей, з яких станом на 13 грудня видужали 501 564 хворих, померли під час хвороби – 15 154.
Статистика поширення коронавірусу в областях України
- м. Київ – 91 138 випадків;
- Вінницька область – 19 801 випадок;
- Волинська область – 28 019 випадків;
- Дніпропетровська область – 49 074 випадки;
- Донецька область – 29 398 випадків;
- Житомирська область – 34 073 випадки;
- Закарпатська область – 26 016 випадків;
- Запорізька область – 41 995 випадків;
- Івано-Франківська область – 40 668 випадків;
- Київська область – 48 523 випадки;
- Кіровоградська область – 7 166 випадків;
- Луганська область – 7 889 випадків;
- Львівська область – 53 662 випадки;
- Миколаївська область – 23 864 випадки;
- Одеська область – 57 699 випадків;
- Полтавська область – 29 121 випадок;
- Рівненська область – 36 117 випадків;
- Сумська область – 35 702 випадки;
- Тернопільська область – 31 165 випадків;
- Харківська область – 62 324 випадки;
- Херсонська область – 13 972 випадки;
- Хмельницька область – 34 800 випадків;
- Черкаська область – 31 209 випадків;
- Чернівецька область – 36 695 випадків;
- Чернігівська область – 24 125 випадків.
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