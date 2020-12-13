Станом на 13 грудня в Україні добовий приріст хворих на коронавірус 9 176. Зокрема, захворіли 494 дитини та 313 медпрацівників.

Добова статистика COVID-19 станом на 13 грудня

За останню добу найбільше хворих зареєстрували у м. Київ (1125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628), та Запорізькій (535) областях. Про це повідомив 13 грудня міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Також за минулу добу госпіталізації потребували 2 969 хворих. На жаль, померли від ускладнень коронавірусної хвороби від учора 156 пацієнтів. Натомість видужали – 563 хворих.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 894 215 людей, з яких станом на 13 грудня видужали 501 564 хворих, померли під час хвороби – 15 154.

Яка кількість тестувань на COVID-19: за минулу добу лабораторії провели 41 489 тестувань на виявлення коронавірусної хвороби, зокрема методом ПЛР – 33 593, методом ІФА – 7 896. Загалом українські лабораторії здійснили 5 031 859 ПЛР-тестувань.

Статистика поширення коронавірусу в областях України