COVID-19 в Україні: майже 10 тисяч інфікованих, 94 померлих
Коронавірусну хворобу підтвердили ще у 9832 мешканців України. Станом на 16 листопада загалом в країні на COVID-19 захворіли понад 545 тисяч людей.
Серед нових випадків інфікування коронавірусом – 360 медиків та 354 дитини. Госпіталізації потребували 1100 хворих. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
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Станом на понеділок, 16 листопада одужали від коронавірусу 2 753 хворих. На жаль, померли від ускладнень 94 українці з діагнозом COVID-19.
Захворюваність на COVID-19 в областях
- м. Київ – 51 499
- Вінницька область – 13 948
- Волинська область – 18 936
- Дніпропетровська область – 22 069
- Донецька область – 17 201
- Житомирська область – 22 847
- Закарпатська область – 19 559
- Запорізька область – 19 291
- Івано-Франківська область – 28 440
- Київська область – 25 141
- Кіровоградська область – 3 710
- Луганська область – 5 169
- Львівська область – 37 466
- Миколаївська область – 12 633
- Одеська область – 33 415
- Полтавська область – 15 262
- Рівненська область – 25 210
- Сумська область – 18 324
- Тернопільська область – 23 757
- Харківська область – 48 179
- Херсонська область – 7 126
- Хмельницька область – 23 136
- Черкаська область – 13 478
- Чернівецька область – 28 336
- Чернігівська область – 11 557
Ситуація з тестуванням на COVID-19 в Україні
За даними очільника МОЗ Максима Степанова, станом на ранок понеділка 16 листопада українські лабораторії провели вже 3 941 651 ПЛР-тестування.
За добу неділі, 15 листопада протестували 33 486 українців, зокрема методом ПЛР – 28 685, методом ІФА – 4 801.
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