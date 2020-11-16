Коронавірусну хворобу підтвердили ще у 9832 мешканців України. Станом на 16 листопада загалом в країні на COVID-19 захворіли понад 545 тисяч людей.

Серед нових випадків інфікування коронавірусом – 360 медиків та 354 дитини. Госпіталізації потребували 1100 хворих. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. До теми Глава МОЗ Максим Степанов носить червону нитку на руці: мережа вибухнула жартами Станом на понеділок, 16 листопада одужали від коронавірусу 2 753 хворих. На жаль, померли від ускладнень 94 українці з діагнозом COVID-19. Від початку епідемії в країні інфікувалися SARS-CoV-2 – 545 689 людей, з них побороли коронавірусну хворобу 244 197 пацієнтів. Натомість померли під час перебігу хвороби – 9 697 мешканців України. Захворюваність на COVID-19 в областях м. Київ – 51 499

Вінницька область – 13 948

Волинська область – 18 936

Дніпропетровська область – 22 069

Донецька область – 17 201

Житомирська область – 22 847

Закарпатська область – 19 559

Запорізька область – 19 291

Івано-Франківська область – 28 440

Київська область – 25 141

Кіровоградська область – 3 710

Луганська область – 5 169

Львівська область – 37 466

Миколаївська область – 12 633

Одеська область – 33 415

Полтавська область – 15 262

Рівненська область – 25 210

Сумська область – 18 324

Тернопільська область – 23 757

Харківська область – 48 179

Херсонська область – 7 126

Хмельницька область – 23 136

Черкаська область – 13 478

Чернівецька область – 28 336

Чернігівська область – 11 557 Ситуація з тестуванням на COVID-19 в Україні За даними очільника МОЗ Максима Степанова, станом на ранок понеділка 16 листопада українські лабораторії провели вже 3 941 651 ПЛР-тестування. За добу неділі, 15 листопада протестували 33 486 українців, зокрема методом ПЛР – 28 685, методом ІФА – 4 801.

Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу