Подолання пандемії COVID-19 може суттєво ускладнити те, що до поширення коронавірусної інфекції долучилися тварини. Таку інформацію виявили внаслідок дослідження представники Центру геномної регуляції у Барселоні.

Результати показали, які саме тварини перебувають у групі ризику. Дослідження опублікували у виданні PLOS Computational Biology.

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У Барселоні проводять дослідження

Директор CRG та автор проєкту Луїс Серано зазначив, що через прискорені темпи поширення інфекції у світі вченим варто з'ясувати, які види тварин можуть серйозно ускладнити профілактичні заходи боротьби з COVID-19 і яким чином.

Наша розробка допомагає знайти ключ до розв'язання цієї проблеми, оскільки знання того, чому норки стають природним резервуаром для коронавірусу, а щурі ні — дуже важливо зараз,

– зазначив професор.

Також він наголосив, що, ймовірно, ті тварини, які часто контактують з людьми й живуть скупчено більш небезпечні в плані сприйняття COVID-19, ніж ті, що живуть вільно.

Хто у групі ризику

До найбільшої групи ризику інфікуватися коронавірусом вчені включили тхорів. Дещо менш схильні до зараження COVID-19:

коти;

собаки;

деякі екзотичні гризуни, зокрема вівера.

Іспанські науковці ствердили, що такі тварини як качки, кури, щурі, миші, свині мають слабку сприйнятливість або ж повністю захищені від коронавірусу.

Зазначимо! Група дослідників з Іспанії проаналізувала сприйнятливість різних домашніх тварин і птахів до коронавірусу. Отримані дані допоможуть уникнути виникнення нових природних резервуарів SARS-CoV-2.