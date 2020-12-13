Інфікування тварин значно ускладнює боротьбу з COVID-19: дослідження
Подолання пандемії COVID-19 може суттєво ускладнити те, що до поширення коронавірусної інфекції долучилися тварини. Таку інформацію виявили внаслідок дослідження представники Центру геномної регуляції у Барселоні.
Результати показали, які саме тварини перебувають у групі ризику. Дослідження опублікували у виданні PLOS Computational Biology.
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У Барселоні проводять дослідження
Директор CRG та автор проєкту Луїс Серано зазначив, що через прискорені темпи поширення інфекції у світі вченим варто з'ясувати, які види тварин можуть серйозно ускладнити профілактичні заходи боротьби з COVID-19 і яким чином.
Наша розробка допомагає знайти ключ до розв'язання цієї проблеми, оскільки знання того, чому норки стають природним резервуаром для коронавірусу, а щурі ні — дуже важливо зараз,
– зазначив професор.
Також він наголосив, що, ймовірно, ті тварини, які часто контактують з людьми й живуть скупчено більш небезпечні в плані сприйняття COVID-19, ніж ті, що живуть вільно.
Хто у групі ризику
До найбільшої групи ризику інфікуватися коронавірусом вчені включили тхорів. Дещо менш схильні до зараження COVID-19:
- коти;
- собаки;
- деякі екзотичні гризуни, зокрема вівера.
Іспанські науковці ствердили, що такі тварини як качки, кури, щурі, миші, свині мають слабку сприйнятливість або ж повністю захищені від коронавірусу.
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