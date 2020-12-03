Туреччини планує провести вакцинацію населення від COVID-19 у чотири етапи. Перша партія замовлених вакцин має надійти в країну після 11 грудня.

На першому етапі китайською вакциною Sinovac Biotech будуть вакциновані медпрацівники, особи старше 65 років, люди з інвалідністю, а також особи, які проживають у притулках і в інших місцях масового скупчення людей. Про це повідомив міністр охорони здоров’я республіки Фахреттін Коджа, пише видання Anadolu.

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На другій стадії вакцинують працівників секторів, необхідних для життєдіяльності населення, а також осіб віком 50 років і старше, які мають хоча б одне хронічне захворювання.



У Туреччині вакцинуватимуть у чотири етапи / Фото: Getty Images

На третьому етапі передбачають вакцинацію людей у віці до 50 років, у яких є хоча б одне хронічне захворювання, молодь, а також працівників галузей і професій, які не належать до перших двох груп.

На четвертому етапі будуть вакциновані всі люди, які не входять до перших трьох груп.

Як відомо, Туреччина має закупити 50 мільйонів доз препарату Sinovac Biotech від коронавірусу. Цікаво те, що раніше у країні запевняли, що у них з'явиться власна вакцина від COVID-19.

Що відомо про Sinovac Biotech