В основному діти мають безсимптомну або легку форму COVID-19. Але виявилось, що навіть в такому випадку у них виникають проблеми з судинами.

Медики з Дитячої лікарні Філадельфії виявили, що коронавірус призводить до тромболітичної мікроангіопатії у більшості перехворілих дітей. Про це йдеться на офіційному сайті медичного закладу.

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Вчені виявили, що у дітей, які перехворіли на COVID-19, були підвищені рівні біомаркерів, пов'язаних з пошкодженням кровоносних судин.

Це спостерігалось навіть у тих дітей, які мали легкий перебіг захворювання або ж взагалі не мали симптомів. Загалом 86% маленьких пацієнтів відповідали клінічним і діагностичним критеріям тромболітичної мікроангіопатії.

Потім медики вивчили механізми імунної системи, які призводить до запалення. Дослідники проаналізували дані 50 дітей, які хворіли в легкій і важкій формі. У деяких з них був синдром мультисистемного запалення. Натомість біомаркери активації імунної системи були підвищеними у всіх дітей.

Хоч у більшості дітей COVID-19 не протікає важко, ми бачимо, що можуть бути й інші наслідки коронавірусної інфекції,

– розповів один з авторів дослідження Девід Тічі.

Чим небезпечна тромболітична мікроангіопатія

При цьому синдромі уражаються дрібні кровоносні судини.

У дорослих пацієнтів з COVID-19 цей синдром є потенційною причиною важкої форми.

Але вчені поки що не знають, чи позначається це на здоров'ї дітей у довгостроковій перспективі.

Під час наступних досліджень фахівці планують визначити короткострокові й довгострокові наслідки тромболітичної мікроангіопатії на здоров'я дітей. Вчені хочуть з'ясувати, чи потребують госпіталізовані діти з коронавірусом відповідного скринінгу та цільової терапії.