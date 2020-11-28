COVID-19 в окупованому Криму: скільки нових випадків виявили
В окупованому Криму за останню добу коронавірус діагностували у 229 осіб. 6 людей померли від ускладнень, спричинених недугою.
У лікарнях – понад 2 тисячі хворих з коронавірусом
В медзакладах півострова від COVID-19 лікуються понад 2 тисячі хворих. Про це з посиланням на так зване Міністерство охорони здоров'я Криму повідомляють "Крим.Реалії".
Актуально В Україні за добу на коронавірус захворіли 16 294 людини
Амбулаторне лікування (COVID) проходять 2053 людини, стаціонарне (COVID і пневмонія) – 2430, ізольовано в обсерваторах – 33,
– мовиться в повідомленні відомства.
Яка ситуація у Севастополі
У Севастополі впродовж доби 28 листопада зареєстрували 62 нових випадків коронавірусу. 9 хворих довелось доправити до лікарень, решта – перебувають вдома.
89 осіб виписано після одужання. Померли дві жінки віком 65 і 89, чоловік віком 87 років,
– повідомили в так званому МОЗ Криму.
Зазначимо, що з початку року в Севастополі коронавірус підтвердили у 4 218 осіб, летальних випадків – 117. Одужали 3 737 пацієнтів. В окупованому Криму кількість діагностованих випадків досягла 14 915, одужали більше ніж 11 тисяч хворих, померли 277.
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