В окупованому Криму за останню добу коронавірус діагностували у 229 осіб. 6 людей померли від ускладнень, спричинених недугою.

У лікарнях – понад 2 тисячі хворих з коронавірусом

В медзакладах півострова від COVID-19 лікуються понад 2 тисячі хворих. Про це з посиланням на так зване Міністерство охорони здоров'я Криму повідомляють "Крим.Реалії".

Актуально В Україні за добу на коронавірус захворіли 16 294 людини

Амбулаторне лікування (COVID) проходять 2053 людини, стаціонарне (COVID і пневмонія) – 2430, ізольовано в обсерваторах – 33,

– мовиться в повідомленні відомства.

Яка ситуація у Севастополі

У Севастополі впродовж доби 28 листопада зареєстрували 62 нових випадків коронавірусу. 9 хворих довелось доправити до лікарень, решта – перебувають вдома.

89 осіб виписано після одужання. Померли дві жінки віком 65 і 89, чоловік віком 87 років,

– повідомили в так званому МОЗ Криму.

Зазначимо, що з початку року в Севастополі коронавірус підтвердили у 4 218 осіб, летальних випадків – 117. Одужали 3 737 пацієнтів. В окупованому Криму кількість діагностованих випадків досягла 14 915, одужали більше ніж 11 тисяч хворих, померли 277.