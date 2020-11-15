COVID-19 у лавах ЗСУ: кількість заражених та госпіталізованих зростає
За добу 14 листопада у лавах ЗСУ виявили 121 хворого на коронавірус. Наразі від COVID-19 лікуються 2444 військових та працівників ЗСУ.
Від початку пандемії одужала 5 401 особа, померли – 23 інфікованих. Про це на сторінці у фейсбуці повідомила пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.
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На ізоляції наразі перебувають 348 осіб. Водночас у 93 людей термін ізоляції закінчиться у найближчі 3 доби.
Що відомо про нові випадки коронавірусу у ЗСУ
З усіх заражених, яких виявили за добу 14 листопада, до медзакладів госпіталізували 21 людину.
- До Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" госпіталізували 1 зараженого;
- До 59 військово мобільного госпіталю – 1 зараженого;
- До Миколаївського військового госпіталю – 1 зараженого;
- До Чернігівського військового госпіталю – 5 заражених;
- До Військово-медичного клінічного центру Західного регіону – 4 заражених;
- До Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону – 4 заражених;
- До Чернівецького військового госпіталю – 2 заражених;
- До ізолятора військової частини у Київській області – 2 заражених.
Окрім того, вдома лікуються 100 інфікованих. Вони почуваються задовільно та отримують необхідне лікування.
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