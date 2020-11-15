За добу 14 листопада у лавах ЗСУ виявили 121 хворого на коронавірус. Наразі від COVID-19 лікуються 2444 військових та працівників ЗСУ.

Від початку пандемії одужала 5 401 особа, померли – 23 інфікованих. Про це на сторінці у фейсбуці повідомила пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

Читайте також У Китаї фіксують нові випадки зараження COVID-19

На ізоляції наразі перебувають 348 осіб. Водночас у 93 людей термін ізоляції закінчиться у найближчі 3 доби.

Що відомо про нові випадки коронавірусу у ЗСУ

З усіх заражених, яких виявили за добу 14 листопада, до медзакладів госпіталізували 21 людину.

До Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" госпіталізували 1 зараженого;

До 59 військово мобільного госпіталю – 1 зараженого;

До Миколаївського військового госпіталю – 1 зараженого;

До Чернігівського військового госпіталю – 5 заражених;

До Військово-медичного клінічного центру Західного регіону – 4 заражених;

До Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону – 4 заражених;

До Чернівецького військового госпіталю – 2 заражених;

До ізолятора військової частини у Київській області – 2 заражених.

Окрім того, вдома лікуються 100 інфікованих. Вони почуваються задовільно та отримують необхідне лікування.

Зверніть увагу! За добу 14 листопада в Україні зафіксували 10 681 зараженого COVID-19. Усього від початку пандемії в країні заразилися 535 857 людей.