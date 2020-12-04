Коронавірус і далі швидко поширюється у лавах Збройних сил України. За добу 3 грудня недугу діагностували у ще 183 осіб.

Скільки людей хворіють на COVID-19 в ЗСУ

Таким чином, кількість військових та працівників ЗСУ, які зараз хворіють на COVID-19, збільшилась 3 235 осіб. Одужали від недуги 7 627 людей. На жаль, 27 випадків – летальні, про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

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На ізоляції, зокрема й на самоізоляції, перебувають 431 військовий. У 58 з них термін ізоляції закінчиться у найближчі три доби

Впродовж 3 грудня до лікарень госпіталізували 11 людей:

66 військовий мобільний госпіталь – 4 військовослужбовці;

59 військовий мобільний госпіталь – 3 військовослужбовці;

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 2 військовослужбовці;

Житомирський та Рівненський військові госпіталі – по 1 військовослужбовцю.

Решта 172 військовослужбовці залишились лікуватись вдома. Стан їхнього здоров'я усіх пацієнтів задовільний. Вони отримують необхідне лікування.