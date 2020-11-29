У Криму за останню добу, 28 листопада, зареєстрували ще 230 випадків захворювання на COVID-19. З них 191 людина звернулась за медичною допомогою самостійно.

Загалом за добу обстежили 4687 осіб. Про це повідомив російський глава Криму Сергій Аксьонов, повідомляє 24 канал.

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Він додав, що 39 людей з 230 були контактними особами, які раніше спілкувалися з вже хворими особами.

Також Аксьонов додав, що у Криму триває проведення протиепідемічних заходів. "Ситуація на контролі Оперативного штабу. Прошу всіх дотримуватись рекомендацій, які виносить штаб. Вся необхідна інформація розміщена на офіційних сайтах", – зазначив російський глава.

Яка ситуація з COVID-19 в Криму

За 27 листопада у Криму зареєстрували 229 випадків COVID-19. За весь період одужали 11406 осіб.

До слова, дані російської влади Криму про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. За словами правозахисників, ця статистика суттєво занижена.

Річ у тім, що статистика не враховує багатьох важливих факторів, зокрема інфікування в рядах російських військових і спецслужб.