В Іспанії на COVID-19 захворіли 4 леви одного зі зоопарків Барселони. Місцева влада розслідує ці випадки та намагається з'ясувати, у який спосіб трапилось зараження.

Коронавірус виявили у трьох 16-річних левиць і одного 4-річного лева. Симптоми хвороби у тварин помітив один з доглядачів, повідомляє Daily Mail.

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Левам зробили ПЛР-тести, які й виявились позитивними. Як відомо, інші тварини не контактували з хворими левами, тому парк відкритий для відвідувачів.

Просто ніхто, хто приходить, до них не наближається,

– заявили представники зоопарку.

Також там повідомили, що окрім левів захворіли ще 2 співробітники зоопарку.

Який стан тварин

Левам надали ветеринарну допомогу. Їх стан – легкий.

Схожий на дуже легкий грип, їм дали протизапальні засоби і помістили під спостереження, тварини реагують (на лікування – 24 канал) добре,

– запевнили в зоопарку.

Важкого дихання або інших симптомів щодо дихання у левів не виявили.

Інформацію про хворобу у тварин ретельно вивчатимуть

У зоопарку зазначили, що цей випадок дає їм можливість підвищити обізнаність про те, як COVID-19 впливає на тварин – особливо на "великих котів".

Інформацію передаватимуть іншим міжнародним асоціаціям, щоб допомогти їм лікувати тварин, які можуть заразитись в майбутньому. Ветеринарна служба Барселони зв'язалася з колегами з нью-йоркського зоопарку. Там у квітні коронавірус також діагностували у 4 тигрів і 3 левів. Тоді всі тварини, на щастя, одужали.

COVID-19 у тварин: що відомо

Вперше на COVID-19 захворіла малайська тигриця у нью-йоркському зоопарку Бронкса.

У квітні спалахи COVID-19 фіксували на 2 норкових фермах у Нідерландах. У тварин з'являлись проблеми з диханням. Такий спалах був і у Литві, там були змушені знищити приблизно 40 тисяч тварин.

Також у США недугу підхопили домашні коти. У них теж були симптоми респіраторного захворювання.

В Ухані смертоносну недугу зафіксували у безпритульних котів.



Коронавірус у домашніх тварин / Інфографіка 24 каналу