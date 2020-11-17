Рівно рік тому зафіксували перший випадок зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Першим пацієнтом з цим діагнозом став 55-річний житель провінції Хубей, якого госпіталізували 17 листопада 2019 року.

Нульового пацієнта з невідомим коронавірусом виявили в місті Ухань. Тоді газета South China Morning Post написала про 55-річного чоловіка з незвичайними симптомами. Через деякий час в усьому Китаї були зареєстровані перші випадки зараження, пише 24 канал.

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При цьому, згідно з даними сайту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), перший підтверджений випадок виявлення коронавірусу датується 8 грудня.

З того часу цей коронавірус поширився по всьому світу, призвів до введення сурових обмежувальних заходів – закриття кордонів й повного локдауну і продовжує вбивати світову економіку.

Фахівці досі не прийшли до єдиної думки щодо того, як міг з'явитися цей вірус. Більшість науковців вважають, що він має природне походження та передався до людини від кажана. Відомо, що перші хворі в місті Ухань відвідували гуртовий ринок "Хуанань" або працювали там. На ринку продавали морепродукти, а також тварин – змій, птахів, кажанів.

У багатьох країнах в спішному порядку ведеться розробка вакцин проти нього. Американська компанія Moderna заявила, що їхня вакцина проти коронавірусу ефективна на 95%. Це поки найкращий результат.

Наскільки поширився коронавірус

Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, загальна кількість випадків коронавірусу за цей час досягла позначки в 55 мільйонів. Понад 1,327 мільйона інфікованих померли.



У світі зафіксували понад 55 мільйонів випадків коронавірусу / Скріншот coronavirus.jhu.edu

Понад 35 мільйонів осіб одужали, це становить понад 64% від загального числа тих, що вже заразилися.

На першому місці за темпами поширення коронавірусу перебувають США, там за час пандемії діагностували понад 11 мільйонів заражень.

Індія і Бразилія посідають друге і третє. В Індії коронавірус за час пандемії діагностували у понад 8,8 мільйона людей. У Бразилії за час пандемії виявили понад 5,8 мільйона людей.