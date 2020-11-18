COVAX виділить Україні безкоштовну вакцину проти COVID-19 для 20% населення
COVAX 18 листопада підтвердили, що Україна таки отримає вакцину проти коронавірусу в рамках міжнародного розподілу. Це забезпечить імунізацію 20% громадян України.
У першій половині 2021 року в Україні зможуть провакцинувати близько 4 мільйонів громадян. Про це на своїй сторінці у фейсбуці розповів головний санлікар країни та заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.
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Ляшко також повідомив, що американський кандидат на вакцину від Moderna також включений до глобального механізму COVAX. Попередні результати досліджень демонструють, що препарат ефективний на 95%.
Що таке COVAX
Це глобальний механізм розподілу ризиків для об'єднаних закупівель, створений для справедливого розподілу вакцин проти COVID-19.
Основна мета цього механізму – прискорення розробки і виробництва вакцин проти COVID-19 та гарантія справедливого і рівного доступу для кожної країни світу.
Окремий фінансовий фонд викуповує потенційні вакцини, щоб щонайменше 20% населення кожної зі 180 країн-членів могли отримати щеплення.
Кого вакцинуватимуть проти COVID-19 в Україні
- У першу чергу в Україні вакцинуватимуть професійні групи ризику – лікарів, представників силових структур та вчителів.
- У другу хвилю вакцинуватимуть літніх людей та хворих, які мають супутні хронічні патології. Адже саме серед цих груп найвища смертність від хвороби.
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