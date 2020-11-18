COVAX 18 листопада підтвердили, що Україна таки отримає вакцину проти коронавірусу в рамках міжнародного розподілу. Це забезпечить імунізацію 20% громадян України.

У першій половині 2021 року в Україні зможуть провакцинувати близько 4 мільйонів громадян. Про це на своїй сторінці у фейсбуці розповів головний санлікар країни та заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Віктор Ляшко “Сьогодні стало відомо, що Україна, як одна з країн, яка включена в роботу глобального механізму COVAX має змогу отримати вакцини від коронавірусної хвороби у кількості доз, яка дорівнює 20% населення безкоштовно. Це означає, що близько 4 мільйонів громадян України зможуть вакцинуватись у першій половині 2021 року коштом фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів та урядів інших країн".

Ляшко також повідомив, що американський кандидат на вакцину від Moderna також включений до глобального механізму COVAX. Попередні результати досліджень демонструють, що препарат ефективний на 95%.

Що таке COVAX Це глобальний механізм розподілу ризиків для об'єднаних закупівель, створений для справедливого розподілу вакцин проти COVID-19. Основна мета цього механізму – прискорення розробки і виробництва вакцин проти COVID-19 та гарантія справедливого і рівного доступу для кожної країни світу.



Окремий фінансовий фонд викуповує потенційні вакцини, щоб щонайменше 20% населення кожної зі 180 країн-членів могли отримати щеплення.

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