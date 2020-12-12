Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19. Тепер українці гарантовано отримують щонайменше 8 мільйонів доз вакцини. Цієї кількості має вистачити для 4 мільйонів людей.

Як повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко у фейсбуці, Україна точно отримає понад 8 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу безкоштовно.

Україна вже 100% отримає понад 8 мільйонів доз вакцини безкоштовно. Шприци для ін’єкцій також. Продовжуємо працювати над тим, щоб холодильне обладнання (+2 … +8) для пунктів щеплення приїхало у найкоротші терміни,

– заявив Віктор Ляшко.

Він додав, що МОЗ залучатиме до процесу логістики ДП "Укрвакцина" та приватні компанії для забезпечення доступу до обладнання для ультрахолодного зберігання.

"Жодна вакцина в світі не розроблялась так швидко, як вакцина від COVID-19. І це реально безпрецедентний факт! Це дає надію на подальші наукові винаходи в профілактиці інфекційних хвороб", – наголосив заступник очільника МОЗ.

Віктор Ляшко додав, що тепер міжнародна спільнота повинна встановити новий стандарт доступу і справедливого розподілу цих вакцин.

Доступ до COVID-вакцини через COVAX визначає майбутнє глобальної системи охорони здоров’я. Україна повноцінний член цієї команди,

– наголосив головний санітарний лікар.

Що таке COVAX Це глобальний механізм розподілу ризиків для об'єднаних закупівель, створений для справедливого розподілу вакцин проти COVID-19. Основна мета цього механізму – прискорення розробки і виробництва вакцин проти COVID-19 та гарантія справедливого і рівного доступу для кожної країни світу. Окремий фінансовий фонд викуповує потенційні вакцини, щоб щонайменше 20% населення кожної зі 180 країн-членів могли отримати щеплення. Україна – член глобальної ініціативи COVAX. Перший мільйон має надійти в березні. Прем'єр Денис Шмигаль сказав, що 8 мільйонів доз має вистачити для 4 мільйонів людей.



Що українці думають про вакцинування від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу