Науковці звернули увагу на те, що вагітні жінки рідше помирають внаслідок коронавірусу, ніж невагітні. Цей показник наштовхнув вчених на ширше дослідження у цьому напрямку, внаслідок чого вони виявили досить цікаві деталі.

Фахівці з університету Іллінойсу встановили, що жіночі репродуктивні гормони мають протизапальний ефект і стимулюють вироблення антитіл проти коронавірусу SARS-CoV-2. Дослідження опубліковане у журналі CellPress.

До теми У Сінгапурі народилася дитина з антитілами до COVID-19

Статистика смертності серед вагітних та невагітних жінок у США

У США коронавірус діагностували більш ніж 38 тисячам вагітним жінкам. З них близько 50 померли.

Серед вагітних жінок з коронавірусом у США смертність становить 0,13%.

Натомість серед невагітних жінок показники смертності склали 2%.

У невагітних жінок ризики померти від коронавірусу виявились у 15 разів вищими, ніж у вагітних.

Чому вагітні жінки помирають рідше

Під час спостереження за вагітними жінками з коронавірусом вчені звернули увагу на те, що вони частіше хворіли у легшій формі. Втім, одразу після пологів у деяких породіль різко з'являлась необхідність в інтенсивній терапії. Ця кореляція змусила вчених звернути увагу на зміни в гормональному фоні.

Річ у тім, що концентрація гормонів, які підтримують вагітність у третьому триместрі, зростає в понад 100 разів. Такі гормони, як: естрадіол, аллопрегнанолон і прогестерон мають важливі протизапальні функції й допомагають імунній системі відновлюватися.

Що не менш важливо – прогестерон і аллопрегнанолон мають здатність блокувати надмірну імунну реакцію, що заважає появі так званого цитокінового шторму. Натомість естрогени стимулюють вироблення антитіл проти вірусних інфекцій у вищих концентраціях.

Після пологів рівень цих гормонів різко падає, тож не дивно, що деяким породіллям після народження дитини стає гірше.

Це пояснює не лише те, чому чоловіки частіше мають важку форму коронавірусу та помирають від нього, а й чому літні люди менш захищені перед інфекцією. Адже рівень репродуктивних гормонів знижується з віком.

Нині науковці проводять клінічні дослідження на літніх чоловіках та жінках, аби оцінити ефективність прогестерону і естрадіолу в ефективності пом'якшення симптомів.