В Україні запровадили тотальний карантин з 8 по 24 січня 2021 року. Але залишається питання, чому саме такі дати обрав уряд.

Ті 16 днів, на які запровадять тотальний карантин, передбачають жорстокіші обмеження за ті, які мали бути одразу після Нового року. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив міністр Кабміну Олег Немчінов.

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Чому уряд обрав саме такі дати

За його словами, Міністерство охорони здоров'я провело аналіз:

карантину вихідного дня;

наявність ліжкомісць. Також зробило прогноз їхньої заповненості.

На основі цього, представники центрального органу надали уряду свої рекомендації щодо запровадження тотального карантину на тиждень пізніше, ніж це передбачалось.

У кожної країни свій шлях

Багато європейських країн пішли різним шляхом. Наприклад, Чехія тільки минулого тижня вийшла з жорстких карантинних обмежень. Таким самим шляхом пішла Англія. Німеччина, в залежності від федеральної землі, ухвалила відповідне рішення в окремих регіонах.

Наразі немає одного алгоритму, за яким потрібно діяти. Для того, щоб не заходити в повноцінний локдаун, ми пішли на карантин вихідного дня,

– зазначив Немчінов.

Також він додав, що карантин збив хвилю передачу інфекцій і стабілізував систему охорони здоров'я. "Це видно не лише за кількістю зроблених тестувань та кількістю хворих, а й за відсотком зайнятих ліжкомісць", – сказав міністр.

Зазначимо! Кабінет Міністрів України вирішив посилити карантинні обмеження з 8 по 24 січня 2021 року через складну ситуацію з COVID-19. Які обмеження посилять, а які вводять додатково – читайте тут.



Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу