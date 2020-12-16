Кількість хворих на COVID-19 в Україні, відповідно до офіційної статистики Міністерства охорони здоров'я, зменшується. Але експерти наголосили, що такий різкий спад може не затриматися надовго.

Очільник МОЗ Максим Степанов відзначив, що можна довіряти різним теоріям змови. Але факт залишається – кількість хворих справді зменшилась. Про це він повідомив в інтерв'ю на 24 каналі.

Зверніть увагу Жорсткіший карантин швидше перерве ланцюг хворих на COVID-19, – Степанов

За його словами, спочатку відбувалось зниження динаміки зростання хворих, а потім і зниження кількості інфікованих на COVID-19. Така стабілізація відобразилась на кількості тестувань.

Розширення критерій для тестувань

До 10 грудня, як відзначив міністр, в Україні не було чітко визначено, кого потрібно тестувати на COVID-19. Тестували усіх людей, які мали ознаки коронавірусної хвороби та пневмонії. Щойно зменшувалась кількість людей, які мають ознаки COVID-19 – зменшувалась кількість зроблених тестувань.

Але наразі розширили критерії людей, яких тестують методом ПЛР. Зокрема, додали будь-які респіраторні захворювання, незалежно від того, чи збігаються вони з симптомами COVID-19 чи ні.

Нові пункти щодо діагностики

Також додали ще один метод діагностики – це експрес-тести на COVID-19, які поступають в регіони. Це тести на антиген, після яких можна побачити результат через 15 хвилин. І ухвалили пункт, де будь-яка контактна особа, яка перебувала біля інфікованого, повинна зробити ПЛР-тести.

"Ми розширюємо перелік максимально. Тому що потужність лабораторій вже збільшили і можна робити до 50 – 60 тестів. Також є потужні приватні лабораторії, яким ми сплачуємо гроші", – також сказав Степанов.

Він додав, що у МОЗ змінюють та розширюють алгоритм, як людина може протестуватися. Зокрема, окрім мобільної бригади, додали сімейних лікарів.