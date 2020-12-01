У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що локдаун в Україні треба запровадити строком на три тижні. У відомстві пояснили, що це допоможе збалансувати зростання захворюваності на коронавірус вже до лютого.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов в ефірі телеканалу ICTV. За його словами, ситуація з коронавірусом ускладнилася внаслідок зростання захворюваності на грип, пише 24 канал.

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Нам потрібен тритижневий локдаун тому, що, крім ситуації з COVI-19, у нас є сезонні загострення захворюваності на грип. Нам дуже важливо, щоб ми підійшли до лютого не з високим зростанням захворювання, а щоб це у нас було збалансовано,

– зазначив Степанов.

Раніше, Максим Степанов пояснив, що у МОЗ не мають наміру продовжувати карантин вихідного дня. А у ЗМІ з'явилась інформація, що у Кабміні вже визначилися із датами нового локдауну. Мовляв, його планують ввести з 23 грудня по 15 січня.

Що відомо про ймовірний локдаун

На нараді Кабміну 30 листопада терміново вирішували, чи запроваджували локдаун.

Раніше у ЗМІ поширювали чутки про "новорічний" локдаун, однак називали різні дати.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов говорив, що жорсткий карантин запровадять, коли позначка хворих за добу сягне 30 тисяч.

В уряді сподівались уникнути повного локдауну. Тому у листопаді запроваджували карантин вихідного дня.

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