Кількість хворих в Україні не така висока, як ще кілька тижнів тому, а кількість тих, хто одужав, росте. Попри це, рівень смертності через пандемію досить високий, також є чимала кількість важких хворих.

Насправді все залежить від того, як змінюється поведінка українців та наскільки добросовісно вони дотримуються вказівок лікарів. Таку думку колишня очільниця МОЗ Зоряна Скалецька висловила у 24 каналі.

До теми На COVID-19 вже перехворіла третина українців, – колишній головний санітарний лікар

Крім цього, впливає і те, наскільки медична система готова приймати пацієнтів та скільки людей взагалі звертаються за такою допомогою, додала вона.

Про смертність від COVID-19

Зауважимо, що за минулу добу, 10 грудня, в Україні померли 285 хворих на коронавірус. Це – рекордний приріст летальності в Україні від початку пандемії.

"Щодо загальної тенденції смертності – ми не говоримо, що вона значно зросла. Вона є у межах тої похибки, яку ми прослідковували протягом останніх кількох місяців", – запевнила Скалецька.

Українці вже більше знають про COVID-19, розуміють, як він поширюється, мають більше знайомих, які перехворіли. Тому у системі більше тих, хто через свій стан здоров'я є у групі ризику,

– зауважила ексміністерка.

"Власне, є більша ймовірність, що такі люди будуть госпіталізовані. А менше захворювань та госпіталізацій – це стосується тих, хто не в групі ризику, наприклад – молоді та дітей", – пояснила вона.

Про вакцинацію українців

Скалецька сподівається, що робити щеплення від COVID-19 будуть насамперед люди з груп ризику, які переживають за своє здоров'я. Для них вакцинуватися – це означає, зокрема, легко перенести хворобу навіть у випадку зараження.

Спочатку будуть провакциновані ці люди, а також медичні працівники. Тоді ми отримаємо певну кількість людей, які безпечно пройдуть вакцинацію і будуть гарним прикладом для інших,

– підкреслила колишня урядовиця.

"Вони отримають той захист організму, на який ми розраховуємо. І я думаю, що з часом ця процедура викликатиме довіру у більшої кількості людей і ми зможемо провакцинувати більше українців, – додала Скалецька.



Що українці думають про вакцинацію від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

За словами колишньої міністерки, вкрай важливими є не лише заходи держави, але й активна позиція самих громадян. Вона також наголосила, що її сім'я вакцинувалася від грипу і має намір робити щеплення від коронавірусу.