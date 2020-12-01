В Україні у 70% викликів для хворих на коронавірус швидка прибуває із запізненням. З чим це пов'язано – читайте далі.

Як відомо, швидка допомога повинна прибувати на термінові виклики в місті протягом 10 хвилин, а на не екстрені – протягом 20. Однак через коронавірус завантаженість медиків екстреної допомоги значно зросла. Про роботу швидкої розповів генеральний директор Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Васько виданню ТСН.

Читайте також Ми вже давно дійшли до піку, – лікарка-інфекціоністка про локдаун на свята

Швидка на виклик зараз прибуває, на жаль, тільки в 30% вчасно, вкладаючись в нормативи для міської зони. В 70% прибуття є зі спізненням – деколи на 2 хвилини, деколи на 5 хвилин, а деколи більше,

– сказав Андрій Васько.

Він додав, що у першу чергу обслуговуються виклики з дихальною недостатністю, коли є скарги на те, що пацієнт задихається, висока частота дихання або сатурація на пульсоксиметрі є нижчою за 92.

Час прибуття швидкої на виклики до інфікованих коронавірусом залежить від того, де перебуває пацієнт і наскільки терміново його потрібно госпіталізувати.

Де-факто, якщо виклик зареєстрований через "103" і стоїть в черзі на перевезення до лікарні, і пацієнт не ургентний, то він може чекати і годину, щоб швидка до нього приїхала. Але якщо пацієнт є ургентним – є дихальна недостатність і загроза життю на дану хвилину – пріоритетно автомобіль відправляється туди,

– сказав Васько.

Крім того, він зазначив, що на виклики до хворих або з підозрою на коронавірус бригади ніяк не можуть приїхати швидко.

"Вони повинні спочатку одягнутися у захисні комбінезони, що займає час. Крім того, на щастя, більшість таких викликів не є екстреними. Тобто, хворий цілком може якийсь час терпіти свою температуру, вживати жарознижувальні. Кисень, на щастя, теж потрібен далеко не всім. Тому, якщо прийдуть одночасно виклик, де буде звучати, наприклад, "погано з серцем, вмирає" або двостороння пневмонія, і вільних бригад не буде, останній виклик може і постояти", – пояснив генеральний директор.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу