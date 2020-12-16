Ризик раку легенів у людей, які ніколи не курили, може залежати від того, які мікроби та в якій кількості живуть у них в порожнині рота.

У 25% випадків рак легенів розвивається у людей, які ніколи не курили, пише BMJ.

Також на тему: На туберкульоз хворіють лише бездомні: спростовуємо найпоширеніші міфи про здоров’я легень

Чому виникає рак легенів у некурців

Серед можливих факторів ризику в цій групі вчені називають пасивне куріння, вплив газу радону, забруднення повітря, сімейна схильність. Однак вони вказують, що цими факторами не виходить пояснити всі випадки появи злоякісної пухлини у некурців.

Як відбувалося дослідження

Авторів нового дослідження досліджували потенційну роль бактерій, які тривалий час живуть в порожнині рота, й ризик розвитку раку легенів. Вчені вважають, що бактерії можуть потрапляти з порожнини рота в бронхи. Мікробіота дихальних шляхів імовірно може грати роль в розвитку хвороб легенів – як доброякісних, так і злоякісних.

Вчені проаналізували дані про учасників великого дослідження, яке було провели з 1996 по 2006 рік в Китаї. Серед його учасників було 114 некурців, у яких розвинувся рак легені. Мікробом порожнини рота цих учасників дослідження порівняли з мікробіомом інших 114 осіб тих же статей і вікових груп, але які не мали раку.

Бактерії в роті та рак легенів

Вчені виявили, що в мікробіом онкопацієнтів і здорових людей має істотні відмінності. Чим більше було різноманітність бактерій в порожнині рота, тим нижче був ризик розвитку раку легенів.Ймовірність появи пухлини зменшувалася при наявності великої кількості певних мікроорганізмів (з сімейств бактероїдів і спірохет).

Вчені припускають, що бактерії здатні провокувати рак легені, викликаючи хронічне запалення і зміни в ДНК.