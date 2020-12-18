Померлих від коронавірусу COVID-19 не розтинають та ховають у спеціальних пакетах через те, що їхні тіла зберігають небезпечну для інших людей флору.

Померлих від коронавірусу ховають за суворими правилами. Про це в інтерв'ю з Obozrevatel розповів кардіохірург, директор Інституту серця Борис Тодуров.

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В організмі людини є різні біологічні рідини, зокрема: слиз, мокрота тощо.

Якийсь час там зберігається біологічний матеріал. Якщо людина померла від пневмонії, то у неї, крім вірусу, можуть бути ще й пневмококи, синьогнійна паличка і все що завгодно. Якщо людина пролежала в реанімації з пневмонією багато днів, то вона апріорі має якусь бактеріальну, грибкову, вірусну флору, яка може бути небезпечною для людей,

– розповів кардіохірург.

Тодуров уточнив, що розтин тіл пацієнтів, які померли внаслідок коронавірусу, роблять лише в рідкісних випадках та в судово-медичних установах.

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