Чому померлих від COVID-19 ховають у пакетах та чому їм не роблять розтин: відповідь Тодурова
Померлих від коронавірусу COVID-19 не розтинають та ховають у спеціальних пакетах через те, що їхні тіла зберігають небезпечну для інших людей флору.
Померлих від коронавірусу ховають за суворими правилами. Про це в інтерв'ю з Obozrevatel розповів кардіохірург, директор Інституту серця Борис Тодуров.
До теми Населення України скоротилося на 232 тисячі за 10 місяців
В організмі людини є різні біологічні рідини, зокрема: слиз, мокрота тощо.
Якийсь час там зберігається біологічний матеріал. Якщо людина померла від пневмонії, то у неї, крім вірусу, можуть бути ще й пневмококи, синьогнійна паличка і все що завгодно. Якщо людина пролежала в реанімації з пневмонією багато днів, то вона апріорі має якусь бактеріальну, грибкову, вірусну флору, яка може бути небезпечною для людей,
– розповів кардіохірург.
Тодуров уточнив, що розтин тіл пацієнтів, які померли внаслідок коронавірусу, роблять лише в рідкісних випадках та в судово-медичних установах.
Смертність від коронавірусу в Україні: що відомо
- Від початку пандемії в Україні померло 16 256 хворих на коронавірус. 260 з них за минулу добу 17 листопада.
- У Києві найвища смертність внаслідок хвороби по Україні. Станом на 18 грудня з життя пішли 1 679 інфікованих мешканців столиці. На другому місці за смертністю перебува Дніпропетровська область.
Поділитися новиною
-
Чому померлих від COVID-19 ховають у пакетах та чому їм не роблять розтин: відповідь Тодурова18 грудня 2020 , 19:21
-
Люди не звертаються за тестуванням: Степанов пояснив, чому змінилась статистика хворих14 грудня 2020 , 09:31
-
Новини про коронавірус 17 грудня: що не так зі статистикою в Україні, ВООЗ проти локдауну18 грудня 2020 , 05:45