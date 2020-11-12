Директор Глухівської лікарні, лікар-нарколог Євген Скрипник заявив, що коронавірус не лікується антибіотиками. Чому небезпечно всім вживати антибіотики – читайте далі.

Лікар вважає, що незабаром антибіотики припинять діяти на організм людини. Про це Скрипник написав у фейсбуці.

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Після коронавірусу у нас буде інша проблема – відсутність дієвих антибіотиків! Антибіотикорезистентність! Неодноразово писав і говорив , що коронавірус – це вірус , який не лікується антибіотиками! Ще трішки часу і вся бактеріальна флора буде резистентноста до всіх існуючих антибіотиків!

– написав лікар.

За його словами, 80% людей, що захворіли на коронавірус, одужують самостійно, а при кожному нездужанні та піднятті температури тіла не потрібно приймати антибіотики.

Коли приймати антибіотики при COVID-19

Медик заявив, що є чіткі покази, коли за коронавірусу потрібні антибіотики: коли є тривала температура, біль в грудях, тривалий кашель, погіршення стану, виділення харкотиння, зміна аналізу крові, яка говорить про приєднання бактеріальної інфекції тощо.

"Для перестраховки антибіотики приймати не потрібно, навіть якщо у вас і виявили на КТ вірусну пневмонію. Вірус не лікується антибіотиками. На жаль, сімейні лікарі також "грішать" для перестраховки антибіотиками з перших днів виявлення цієї хвороби, та й самі люди біжать в аптеку та купують ці ліки", – додав він.

Антибіотики мають побічні наслідки

Видання LIGA.Life взяло коментар Руслана Буяновського, терапевта та начмеда ковідного стаціонару медичної мережі "Добробут", який підтвердив те, що антибіотики пити всім підряд з коронавірусом не потрібно.

Ці препарати мають серйозні побічні ефекти: алергія, пошкодження шлунково-кишкового тракту, псевдомембранозний коліт (важке запалення кишківника, яке тяжко лікується) тощо.

Іноді, щоби врятувати життя пацієнта, потрібно видалити всю товсту кишку. Отже, наслідки для кишківника можуть бути трагічними. Я очікую, що ми матимемо хвилю псевдомембранозних колітів після всього цього безконтрольного зловживання важкими антибіотиками при легкому перебігу коронавірусної хвороби,

– заявив Буяновський.

Чому в Україні безконтрольно вживають антибіотики

Лікар вважає, що українські лікарі часто призначають вживати антибіотики через власну тривогу. Однак часто цей препарат не потрібен і лише шкодить пацієнту.

"Як лікарі, так і пацієнти – люди тривожні. Антибіотики в Україні доступні без рецепту, у масмедіа щодня читаємо повідомлення на кшталт "Страшна хвороба, страшна хвороба, ми всі помремо!". Тут є доля правди – близько 2% хворих на ковід, на жаль, все ж помруть. Але лікарі, що виписують антибіотики пацієнтам із ковідом, мають високу тривогу перед невизначеністю", – пояснив медик.