Вживання солодощів і низька фізична активність ускладнюють перебіг коронавірусного захворювання у людини.

Про це заявив у ток-шоу "Голос народу" 13 листопада заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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Ляшко пояснив, що солодощі згущують кров через вуглеводи. А це призводить до ускладненого перебігу хвороби, у випадку інфікування коронавірусом.

Треба якомога менше вуглеводів, особливо солодких - вони згущують кров... Вуглеводні (продукти ред.), низька фізична активність призводять до того, що ускладнюється перебіг захворювання,

– заявив голосний санітарний лікар України.

Нагадаємо, від сьогодні, 14 листопада, почав діяти карантин вихідного дня. Він триватиме в Україні протягом 3 тижнів щосуботи та щонеділі до 30 листопада.

Уряд заборонив діяльність:

закладів харчування,

торговельних центрів,

культурних закладів,

спортзалів та фітнес-центрів,

закладів розміщення, зокрема й готелів (окрім тих, що виконують соціальні функції).

Працювати у звичному режимі будуть аптеки, окремі супермаркети, АЗС, фінзаклади для населення. До слова, час з 10:00 до 12:00 є годинами для обслуговування пенсіонерів.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу