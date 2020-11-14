Чому небезпечно їсти солодке під час пандемії COVID-19
Вживання солодощів і низька фізична активність ускладнюють перебіг коронавірусного захворювання у людини.
Про це заявив у ток-шоу "Голос народу" 13 листопада заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
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Ляшко пояснив, що солодощі згущують кров через вуглеводи. А це призводить до ускладненого перебігу хвороби, у випадку інфікування коронавірусом.
Треба якомога менше вуглеводів, особливо солодких - вони згущують кров... Вуглеводні (продукти ред.), низька фізична активність призводять до того, що ускладнюється перебіг захворювання,
– заявив голосний санітарний лікар України.
Нагадаємо, від сьогодні, 14 листопада, почав діяти карантин вихідного дня. Він триватиме в Україні протягом 3 тижнів щосуботи та щонеділі до 30 листопада.
Уряд заборонив діяльність:
- закладів харчування,
- торговельних центрів,
- культурних закладів,
- спортзалів та фітнес-центрів,
- закладів розміщення, зокрема й готелів (окрім тих, що виконують соціальні функції).
Працювати у звичному режимі будуть аптеки, окремі супермаркети, АЗС, фінзаклади для населення. До слова, час з 10:00 до 12:00 є годинами для обслуговування пенсіонерів.
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