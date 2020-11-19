Лише небагатьом людям вдається кинути куріння з першого разу, але для більшості – потрібно декілька спроб. Аргументи, чому потрібно позбутися цієї звички та як це зробити – читайте в нашому матеріалі.

Курці в 30 разів частіше хворіють на рак легень, ніж люди, які не курять. Про типи залежності та різні методи як подолати звичку, розповідає МОЗ.

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Чому потрібно кинути курити

Ви наражаєте на небезпеку не тільки себе, а й людей, які навколо. За статистикою, тютюн вбиває майже половину тих, хто курить. В Україні станом на 2019 рік 24,2% дорослих є щоденними курцями, серед них – 42,2% чоловіків і 9,4% жінок. А половина із них хочуть позбутися тютюнової залежності.

Які типи залежності існують

Поведінкова та соціальна залежність

Цей тип залежності з'являється тоді, коли куріння стає звичкою, яка пов'язана з певними аспектами життя. Наприклад, звичка пити каву зі сигаретою або проводити так перерву на роботі.

Фізична залежність

Нікотин діє на мозок подібно до героїну чи кокаїну, відповідно викликає залежність. Підвищення рівня ендорфіну викликає відчуття щастя та задоволення, відбувається викид адреналіну у кров. Тому організм, як тільки вплив нікотину закінчується, вимагає наступну дозу.



Тютюн вбиває майже половину тих, хто курить / Фото pexels

Емоційна чи психологічна залежність

Якщо курець асоціює сигарети та процес куріння з певними емоціями, думками та переконаннями, то тоді вони курять, перебуваючи під певними емоціями.

Як кинути курити

Мотивуйте себе. Визначте, чому ви відмовляєтесь від куріння. Запишіть причину на окремому аркуші та залиште на видному місці як нагадування. Встановіть чітку дату відмови від куріння. Проаналізуйте, коли ви зазвичай курите та як можете цих ситуацій уникнути. Їжте більше корисних продуктів і займайтесь спортом. Це дозволить контролювати вагу. Сховайте або викиньте всі предмети, які нагадують вам про куріння. Заручіться підтримкою. Обговоріть свій план і прогрес з родичами чи друзями. Крім того, є безкоштовний сервіс, де професіонали можуть допомогти позбутися від куріння.

Нестандартні методи

Редакція 24 каналу зібрала нестандартні методи, які можуть допомогти кинути курити.

Гіпноз

Цей метод доволі специфічний і мало кому він може сподобатись. Але за допомогою гіпнозу можна у свідомості пов'язати куріння з негативними наслідками.

Акупунктура

Традиційна китайська медицина практикує метод акупунктури, тобто встромляння голок у певні точки на тілі. Його використовують в лікувальних цілях. Курцям, які бажають позбутися цієї згубної звички, пропонують пройти курс голковколювання.

Нюхати щось неприємне

Малоприємний, нестандартний, зате нешкідливий метод. Курцям радять разом з тютюновим димом вдихати запахи тухлих яєць чи інший неприємний для людини запах. За кілька тижнів куріння буде асоціюватися з негативними емоціями, тож кинути буде неважко.



Нюхайте під час куріння щось неприємне / Фото pexels

Лайм

Тим, хто курить, радять їсти більше лаймів. Скибочки цього цитруса можна використовувати замість нікотинових жуйок.

Цей спосіб точно не нашкодить, а навпаки, може позитивно вплинути на організм.

Жуйте

Один з народних методів радить курцям жувати смоли плодових дерев: вишні, яблуні, абрикосу.