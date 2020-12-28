Попри зменшення кількості хворих на коронавірус, посилений січневий локдаун не скасують. Після новорічних свят прогнозують збільшення захворюваності.

Чому не скасують локдаун

Крім збільшення захворюваності на COVID-19, прогнозують ще й сезонний спалах грипу. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Що стосується проведення жорсткого карантину з 8 по 24 січня, МОЗ не збирається вносити зміни,

– наголосив Степанов.

Міністр додав, що вкрай важливо, аби при спалаху грипу, кількість хворих на коронавірус була мінімальна.

Коронавірус в Україні: статистика

Степанов відзначив, що минулого тижня в Україні виявили 59 381 випадок інфікування, а попереднього – 70 327. Міністр вважає, що це результат карантину.

Проте урядовець нагадав про зменшення кількості ПЛР-тестів. Він пояснив це збільшенням експрестестів на антигени.

За добу, 27 грудня, в Україні виявили 4385 хворих на коронавірус. Загалом від початку пандемії недугу підхопили 1,03 мільйона українців.

Однак понад 665 тисяч людей вже одужали. Летальних випадків – 17849.