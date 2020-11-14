Чому не можна мити руки в гарячій воді: правильний догляд за шкірою рук в холодну пору року
Крем для рук зволожує, живить та омолоджує шкіру. Тому він не повинен містити інгредієнти, які порушують природний баланс, завдаючи шкоди здоров'ю. Як правильно підібрати крем для рук – читайте в нашому матеріалі.
Крем повинен виготовлятись з якісних компонентів, які позитивно впливають на шкіру рук, зазначає 24 канал.
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Корисні поради по догляду за шкірою рук
- Мийте руки теплою водою, а не гарячою. Відмовтесь від агресивних очищувальних засобів на кшталт антибактеріального мила.
- Наносьте крем за 30 хвилин до виходу на вулицю, щоб він встиг повністю увібратись.
- Для того, аби шкіра рук надовше залишалась м'якою та ніжною, робіть парафінотерапію. Це процедура, яка передбачає нагрівання рук у ванночці з теплим парафіном.
Який крем обрати
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Крем варто обирати відповідно до ваших індивідуальних потреб
Основна класифікація:
- пом'якшуючі, які роблять шкіру рук м'якішою;
- зволожуючі, які надають шкірі необхідну їй вологу;
- живильні, які насичують шкіру поживними речовинами, вони проникають в глибокі шари, сприяючи поліпшенню її стану;
- захисні, які захищають руки навіть у сильний мороз.
Крем для рук потрібно обирати відповідно до ваших потреб / Фото unsplash
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Склад крему також важливий
Масло какао – сприяє гладкості рук, алое допомагає загоювати дрібні ранки та тріщинки.
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Обирайте крем відповідно до сезону
Для холодних пор року краще вибирати жирніші, щільні за консистенцією.
Як правильно наносити крем для рук
- Крем для рук буде ефективнішим, якщо перед його нанесенням ви зробите ванночку для рук з ароматними травами та сіллю.
- Наносити крем потрібно плавними рухами від кінчиків пальців і вгору до зап'ястя. Масажуйте кожен палець, а також нігтьову пластину.
Крем наносьте повільними рухами / Фото pexels
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