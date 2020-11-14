Крем для рук зволожує, живить та омолоджує шкіру. Тому він не повинен містити інгредієнти, які порушують природний баланс, завдаючи шкоди здоров'ю. Як правильно підібрати крем для рук – читайте в нашому матеріалі.

Крем повинен виготовлятись з якісних компонентів, які позитивно впливають на шкіру рук, зазначає 24 канал. Читайте також Як зробити зволожуючий засіб своїми руками: 3 рецепти для різних типів шкіри Корисні поради по догляду за шкірою рук Мийте руки теплою водою, а не гарячою. Відмовтесь від агресивних очищувальних засобів на кшталт антибактеріального мила. Наносьте крем за 30 хвилин до виходу на вулицю, щоб він встиг повністю увібратись. Для того, аби шкіра рук надовше залишалась м'якою та ніжною, робіть парафінотерапію. Це процедура, яка передбачає нагрівання рук у ванночці з теплим парафіном. Обов'язково перед цим проконсультуйтеся з косметологом. Який крем обрати Крем варто обирати відповідно до ваших індивідуальних потреб Основна класифікація: пом'якшуючі, які роблять шкіру рук м'якішою;

зволожуючі, які надають шкірі необхідну їй вологу;

живильні, які насичують шкіру поживними речовинами, вони проникають в глибокі шари, сприяючи поліпшенню її стану;

захисні, які захищають руки навіть у сильний мороз.

Крем для рук потрібно обирати відповідно до ваших потреб / Фото unsplash Склад крему також важливий Масло какао – сприяє гладкості рук, алое допомагає загоювати дрібні ранки та тріщинки. Обирайте крем відповідно до сезону Для холодних пор року краще вибирати жирніші, щільні за консистенцією. Як правильно наносити крем для рук Крем для рук буде ефективнішим, якщо перед його нанесенням ви зробите ванночку для рук з ароматними травами та сіллю.

Наносити крем потрібно плавними рухами від кінчиків пальців і вгору до зап'ястя. Масажуйте кожен палець, а також нігтьову пластину.

Крем наносьте повільними рухами / Фото pexels