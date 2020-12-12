Українська влада заявляла про запровадження новорічного локдауну у період свят, але фактично Кабмін посилить карантинні обмеження вже після Нового року та Різдва. Як переконують у МОЗ, причин для локдауну саме з 8 по 25 січня є чимало, але серед головних – грип.

Саме у період з середини й до кінця січня МОЗ очікує додаткове навантаження на медичну систему через грип. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", пише 24 канал.

Важливо Чому уряд не ввів локдаун на новорічні свята: пояснення Ляшка

Степанов наголосив, що Україні необхідно підійти до сезону грипу з мінімально можливими цифрами захворюваності COVID-19.

Ми дивилися за нашими розрахункам, як буде зростати кількість хворих. Крім того, для нас було важливо провести плановий строгий карантин до кінця січня. Адже наприкінці січня – початку лютого у нас починається зростання кількості хворих на грип,

– сказав голова МОЗ.

Обмеження під час локдауну: що заборонять

Відвідувати заклади освіти, окрім дошкільних.

Роботу кафе, барів, ресторанів, закладів розваг, ТРЦ, окрім купівлі товарів першої необхідності.

Проведення культурно-масових заходів.

Роботу салонів краси, закладів культури, фітнес-залів, басейнів.

Відвідування музеїв, виставок, галерей, які не можуть забезпечити кількість відвідувачів у залі з розрахунку 1 особа на 10 квадратних метрів приміщення.

Роботу продовольчих та непродовольчих ринків.

Зверніть увагу! Представники бізнесу, які постраждають від карантинних обмежень, отримають часткову компенсацію з держбюджету. Загальна сума таких виплат становитиме 12 мільярдів гривень. Детальніше про це – читайте тут.



Карантинні обмеження під час січневого локдауну / Інфографіка 24 каналу