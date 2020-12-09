Чому коронавірус викликає відмову органів, – унікальне дослідження
Вчені змоделювали процес захворювання на COVID-19 на мишах. Це дозволило побачити, яким чином вірус SARS-CoV-2 завдає шкоди органам тварин.
Дослідження кардіологів з Каліфорнійського університету допомогло створити потенційну тестову систему для вивчення того, як смертельний вірус поширюється далеко за межі дихальної системи, впевнені медики з США.
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Ця модель дійсно потужний інструмент для вивчення SARS-CoV-2 в живій системі,
– пояснив кардіолог Арджун Деб з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.
Чим цінне дослідження
Унікальність цього дослідження в тому, що попередні моделі не показували, як виглядають прояви COVID-19 поза легенями. Це було серйозним обмеженням для дослідження вірусу.
У новому дослідженні команда ввела вірус в кровотік штучно створених мишей, де він міг досягти людської версії ACE2 (hACE2) в серці і інші життєво важливих органах.
Експеримент спрацював. Тепер можливість вивчення пошкоджень у мишей, інфікованих SARS-CoV-2, може значно розширити наші знання про поширення вірусу в випадках з людьми.
Пацієнти з COVID-19 мали найвищі ризики смертності, у випадку пошкодження органів, крім легенів. Тому ми розуміли, що дуже важливо зрозуміти, як вірус впливає на ці інші органи,
— зазначив провідний вчений експерименту Арджун Деб.
Які наслідки зафіксували вчені
- Впродовж 7 днів у інфікованих мишей спостерігали ускладнення захворювання, і агресивну активність вірусу в клітинах організму. Інфіковані миші втратили приблизно 25 % своєї маси тіла.
- У мишей також зафіксували пошкодження селезінки, спостерігалася нерегулярна серцева діяльність і артеріальний тиск, а також змінений рівень імунних клітин.
- Вчені припустили, що вірус пригнічує енергетичні шляхи в багатьох органах тіла, що дійсно може призводити до руйнування органів.
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