Вчені змоделювали процес захворювання на COVID-19 на мишах. Це дозволило побачити, яким чином вірус SARS-CoV-2 завдає шкоди органам тварин.

Дослідження кардіологів з Каліфорнійського університету допомогло створити потенційну тестову систему для вивчення того, як смертельний вірус поширюється далеко за межі дихальної системи, впевнені медики з США.

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Ця модель дійсно потужний інструмент для вивчення SARS-CoV-2 в живій системі,

– пояснив кардіолог Арджун Деб з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

Чим цінне дослідження

Унікальність цього дослідження в тому, що попередні моделі не показували, як виглядають прояви COVID-19 поза легенями. Це було серйозним обмеженням для дослідження вірусу.

Принцип дослідження: Модифікована версія мишей з людською версією ACE2 забезпечує свого роду обхідний шлях, але досі вченим не вдавалося викликати поліорганну недостатність у мишей, яка могла б імітувати те, як зазвичай проявляються випадки позалегеневої інфекції у людей.

У новому дослідженні команда ввела вірус в кровотік штучно створених мишей, де він міг досягти людської версії ACE2 (hACE2) в серці і інші життєво важливих органах.

Експеримент спрацював. Тепер можливість вивчення пошкоджень у мишей, інфікованих SARS-CoV-2, може значно розширити наші знання про поширення вірусу в випадках з людьми.

Пацієнти з COVID-19 мали найвищі ризики смертності, у випадку пошкодження органів, крім легенів. Тому ми розуміли, що дуже важливо зрозуміти, як вірус впливає на ці інші органи,

— зазначив провідний вчений експерименту Арджун Деб.

Які наслідки зафіксували вчені