Чому карантин вихідного дня не допоміг: пояснення Степанова
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що карантин вихідного дня в Україні не показав того ефекту, на який розраховували у відомстві. Він не допоміг зупинити кількість випадків інфікування коронавірусом так, як планувалось.
Водночас захворюваність на COVID-19 пішла на спад. Про це міністр сказав в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
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Степанов наголосив, що в уряді розраховували на максимальний ефект від введення обмежень. Він передбачав не просто зниження динаміки захворюваності, а зниження на 20% кількості хворих.
Але ми не досягли того ефекту, на який розраховували максимально, і водночас це пов'язано з тим, що виконання карантинних обмежень не було таким, як має бути,
– пояснив глава МОЗ.
І підкреслив, що зараз йде зниження динаміки. Вже кілька днів поспіль цифри захворюваності менші.
Що відомо про карантин вихідного дня
- Обмеження діяли в Україні з 14 по 30 листопада.
- У суботу та неділю працювали лише магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, які готують їжу на винос.
- На засіданні 2 грудня уряд ухвалив рішення не продовжувати карантин вихідного дня. Проте, за словами прем'єра Дениса Шмигаля, позитивний ефект від обмежень таки був.
- Наразі на всій території України діють обмеження помаранчевої зони.
- А в Кабміні обіцяли попередити про рішення щодо нових карантинних заходів за тиждень до їх запровадження.
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