Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що карантин вихідного дня в Україні не показав того ефекту, на який розраховували у відомстві. Він не допоміг зупинити кількість випадків інфікування коронавірусом так, як планувалось.

Водночас захворюваність на COVID-19 пішла на спад. Про це міністр сказав в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Степанов наголосив, що в уряді розраховували на максимальний ефект від введення обмежень. Він передбачав не просто зниження динаміки захворюваності, а зниження на 20% кількості хворих.

Але ми не досягли того ефекту, на який розраховували максимально, і водночас це пов'язано з тим, що виконання карантинних обмежень не було таким, як має бути,

– пояснив глава МОЗ.

І підкреслив, що зараз йде зниження динаміки. Вже кілька днів поспіль цифри захворюваності менші.

Довідка. Станом на 4 грудня в Україні зареєстрували 15 131 новий випадок коронавірусної хвороби. Від ускладнень хвороби померли 235 пацієнтів, натомість видужали – 13 383 людини.

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