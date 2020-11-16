Науково доведено пародонтит впливає на статус системних запалень, наприклад, захворювань серцево-судинної системи. А ось те, що пародонтит може викликати важкі форми коронавірусу вчені виявили нещодавно. У зв'язку з чим, рекомендують уважніше ставитися до здоров'я порожнини рота під час пандемії.

Чи дійсно, пародонтит може стати причиною ускладнень під час хвороби на COVID-19? Здоров'я 24 запитало у лікаря-стоматолога, професора, засновника мережі "Клініка Заблоцького" Ярослава Заблоцького.

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Взаємозв'язок важкого перебігу та хворих зубів

Нещодавно дослідники з Мюнхена виявили в аналізах госпіталізованих з коронавірусом, підвищені рівні інтерлейкіну-6 (IL-6) – це невеликі білки, які беруть участь у регулюванні протизапальних і прозапальних рецепторів в організмі. При надлишку таких білків, існує високий рівень ризику розвитку дихальної недостатності у хворого і його необхідності у штучній вентиляції.

При цьому відомо, що якщо пацієнт не лікує хронічний пародонтит, то в його крові дуже часто підвищується рівень цього білка. Тому можна зробити висновок, що наявність пародонтиту підвищує ризик важких респіраторних ускладнень у хворих на COVID-19.

Відповідно, якщо врегулювати рівень інтерлейкіну, то можна зменшити розвиток важких респіраторних симптомів. Щоб зменшити рівень цього білка, вчені рекомендують пройти процедури з видалення зубного каменю і згладжування поверхні коренів зуба. Для оцінки рівня білка IL-6 застосовуються прості лабораторні методи, тому будь-яка людина може виконати аналіз і дізнатися про цей показник.

В людському організмі є певна кількість клітин, які виконують функцію захисту від вірусів або бактерій і уявіть, що до хронічної хвороби додається ще й інше захворювання. Бактерій і вірусів в організмі стає більше, а ось клітин захисників вже бракуватиме. Організму легше справитися з однією хворобою аніж з кількома.

Ярослав Заблоцький “Пародонтит викликає бактеріальна інфекція. Тому, якщо вчасно не доглядати за зубами, в тому бруді, який на них залишається будуть розмножуватися бактерії. Їх надлишок викликає запалення ясен і організм мусить з цим постійно боротися. Тому не дивно, що це може привезти до ускладненого перебігу тих чи інших захворювань”.

Пік пародонтиту настає у 36 років, а проблемою це стає у 70 років, тоді починають вже випадати зуби.

Для того, щоб запобігати розвиткові пародонтиту, необхідно спитати у батьків, чи не мають вони такої хвороби, оскільки це спадкове захворювання і дуже висока ймовірність того, що у вас є генетична схильність до нього. А також, не забувати про те, що необхідно чистити зуби двічі на день самостійно вдома та мінімум двічі на рік відвідувати лікаря-стоматолога для професійної гігієни ротової порожнини,

– порадив Ярослав Заблоцький.

Тому, сьогодні, не слід замислюватися над тим, щоб встановлювати собі імплантати або вініри й всім, що пов’язане з естетикою, а краще вилікувати будь-які запальні процеси у ротовій порожнині. А також, не варто обмежувати лікарів у профілактичному прийомі хворих, яким потрібне лікування пародонтиту та інших захворювань зубів і ясен, при умові, якщо клініка дотримується правил безпечної роботи в період пандемії.